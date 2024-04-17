В Оше будет построен новый санитарный полигон

В Оше при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития будет построен новый санитарный полигон и проведут работу по рекультивации старого полигона. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, с ходом реализации проекта ознакомился заместитель министра финансов Руслан Татиков.

В рамках мероприятия заместитель мэра города Ош Сонунбек Джунусбаев рассказал о проводимой в рамках проекта работе по укреплению материально-технической базы СМП "Ош-Тазалык".

В настоящее время проводятся соответствующие тендерные мероприятия, по завершению которых начнутся строительные работы.