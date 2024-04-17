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В Оше будет построен новый санитарный полигон

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В Оше при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития будет построен новый санитарный полигон и проведут работу по рекультивации старого полигона. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, с ходом реализации проекта ознакомился заместитель министра финансов Руслан Татиков.

В рамках мероприятия заместитель мэра города Ош Сонунбек Джунусбаев рассказал о проводимой в рамках проекта работе по укреплению материально-технической базы СМП "Ош-Тазалык".

В настоящее время проводятся соответствующие тендерные мероприятия, по завершению которых начнутся строительные работы.


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URL: https://www.vb.kg/436482
Теги:
мусор, Ош, строительство
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