В Бишкеке пройдет выставка по сохранению баткенских петроглифов

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева состоится выставка "Сказания камней". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, выставка проводится для содействия сохранению баткенских петроглифов "Кара-Эгизе". Петроглифы вдохновляют современных художниц и художников на создание новых коллекций одежды, написание картин, ваяние скульптур и создание украшений.

Сравнительно недавно, в 2016 году, был открыт новый памятник с петроглифами в 8 км от Баткена. Сотрудники Баткенского государственного университета и историко-культурного музейного комплекса "Айгуль Тоо" проводят большую работу по сохранению баткенских петроглифов.

В 2023 году отдел по культурному наследию и гуманитарным наукам присоединился к инициативной группе по сохранению "Кара-Эгизе" для научной поддержки работы местных хранителей памятника. Были проведены полевые работы по фото-и видеодокументации памятника.

Художница Нурпери Орунбаева и фотохудожница Сания Нурова сделали визуальное документирование петроглифов, которое переосмыслено ими и конвертировано в произведения современного искусства и дают возможность познакомиться с петроглифами Баткена будучи в 700 км от Кара-Эгизе.

Открытие выставки состоится 18 апреля в в 15:00.