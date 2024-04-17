Ливни затопили Дубай и Оман: есть погибшие (видео)

Непривычно сильные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты во вторник, затопив части главных магистралей и заставив автомобилистов оставлять свои транспортные средства прямо на дорогах Дубая. В соседнем Омане, где также наблюдаются серьезные наводнения, количество погибших достигло 18 человек, и поиски пропавших без вести продолжаются.

В преддверии шторма школы по всему ОАЭ, состоящему из семи эмиратов, были закрыты. Правительственные работники в основном перешли на удаленный режим работы. Ожидается, что в ближайшие часы осадки продолжатся, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

Источник: anhor.uz