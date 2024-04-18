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Telegram появился в ответ на давление российских властей – Павел Дуров

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Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как возникла идея создания мессенджера. По его словам, к этой мысли его подтолкнули обыски и давление со стороны российских силовиков в связи с отказом удалять оппозиционные группы из соцсети "ВКонтакте", передает СМИ.

Он заявил, что во время обысков понял об отсутствии безопасного способа коммуникации и решил создать приложение, где общение будет защищено шифрованием.

Техническую реализацию взял на себя его брат Николай, отвечавший за написание кода, а сам Павел сфокусировался на интерфейсе и функциональности приложения.

Слухи о подконтрольности Telegram российским властям, как утверждает Дуров, распространяют конкуренты, которых беспокоит рост его аудитории.

По его словам, мессенджер не тратит деньги на маркетинг, но при этом ежедневно в нем регистрируется 2,5 млн новых пользователей, а общее количество уже достигло 900 млн человек.


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URL: https://www.vb.kg/436496
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