В ЖК с участием генпрокурора Зулушева обсудили ситуацию в парке Ататюрк

В Жогорку Кенеше обсуждена ситуация по постройкам в столичном парке Ата-Тюрк.

Как известно, на днях мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал постановление о возврате 43 га парка Ата-Тюрка, ранее выделенных под строительство объектов недвижимости. В данное время остро стоит вопрос по демонтированию жилых домов, возведенных на территории парка.

Депутат Жанарбек Акаев на заседании парламента, обращаясь к генеральному прокурору КР Курманкулу Зулушеву, отметил, что вопрос о сносе особняков, незаконно построенных в парке Ата-Тюрк, находит поддержку у общественности.

"К сожалению, многие люди плевали на государство и город, им лишь бы урвать земельные участки и построить свои особняки. Не будем ходить далеко: возле стратегического объекта, Белого дома, построен бизнес-центр.

После этой истории должно появиться понятие, что даже через 50-100 лет государство неизбежно установит законность и парки будут восстановлены", - сказал Ж. Акаев.

Депутат выразил мнение о важности оказать поддержку мэрии Бишкека касательно вопроса по парку Ата-Тюрк.

К. Зулушев ответил, что мэр города Бишкек выразил свою позицию, если поступит письмо от мэрии, то органы прокуратуры проведут проверку на законность, также есть моменты, которые необходимо разрешать через судебные органы.

Далее генпрокурор отметил, что в последнее время люди, присвоившие государственное имущество, получили большой урок, уяснив, что за незаконный захват, присвоение и строительство безусловно понесут ответственность.

Генпрокурор отметил, что работа в данном направлении будет усилена.

Депутат Ырысбек Атажанов предложил возложить выплату компенсаций владельцам особняков на тех градоначальников, при которых были вынесены постановления о выделении участков на территории парка. По словам депутата, предыдущие мэры столицы сегодня являются долларовыми миллионерами.

Генпрокурор ответил, что в случае сохранения сроков, виновные будут привлечены к ответственности.

Как отметил Зулушев, государству возвращен 21 социальный объект, в том числе 9 детских садов, 3 школы, 1 высшее учебное заведение, 1 больница, 2 ФАПа, 1 общежитие и ипподром. Также были возвращены земельные участки, принадлежащие 2 школам и дому культуры.

Отметим, что депутаты сегодня заслушивают отчет генерального прокурора о состоянии законности в Кыргызстане в 2023 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению. Заседание проходит в формате "вопрос-ответ".

Источник: Кабар