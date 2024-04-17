Чудеса депутатской математики по отчету. В зале – около 30, голосуют – 77

Кыргызстану отказали в экстрадиции 494 граждан Кыргызстана, по которым в другие страны были направлены запросы. Об этом в ходе заседания ЖК заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

Но вопрос решен лишь по 42 гражданам КР, отметил глава надзорного ведомства.

"Чтобы ситуация изменилась, необходимо решить вопрос режимов. Если это сделать, вопрос ускорится", - отметил он.

В итоге ЖК принял к сведению отчет генпрокуратуры КР о соблюдении законности в стране. "За" отчет проголосовало 77 парламентариев из 80 зарегистрированных. Напомним, что на момент голосования в зале заседания ЖК находилось чуть более 30 депутатов ЖК.