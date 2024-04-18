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Аэробная гимнастика набирает популярность в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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Недавно в Бишкеке прошел чемпионат и первенство по аэробной гимнастике. Этот вид спорта, хотя и появился в 70-х годах прошлого века, только начал свое развитие в нашей стране. Однако уже сейчас наши спортсмены демонстрирует впечатляющие успехи на различных соревнованиях.

Об успехах молодых спортсменов рассказала нашему изданию vb.kg мастер спорта по спортивной гимнастике и первый мастер спорта международного класса в аэробной гимнастике - Амалия Ахтямова. Она с гордостью тренирует гимнастов в "Uniqum Sport" и поэтому с удовольствием рассказала о достижениях своих учеников.

"14 апреля на спортивной арене ДСК "Луч" прошли соревнования по аэробной гимнастике, собравшие более 100 участников со всей страны и за ее пределами.

Спортсмены из различных городов, включая Бишкек, а также представители спортивных комплексов "Алга" и "Манас", подарили зрителям захватывающие выступления. Важно отметить участие спортсменов из города Алматы, которые соревновались вместе с кыргызстанскими коллегами, делая турнир по-настоящему захватывающим.

Вот лишь некоторые из впечатляющих результатов:

- Байжанова Даяна заняла первое место в своей возрастной категории в 2017 году и стала чемпионкой республики и на международном первенстве.

- Нурсултанова Сафия, Алерива Оливия, Пономаренко Анастасия и Горкина Арина также разделили первые места в различных номинациях.

- Бурмакина Кира, Татыбекова Аделина, Нурсултанова Амира, Асильбекова Мунира, Телекбердиева Умай, Акунова Айганыш и Байышева Сымбат заняли почетные вторые и третьи места.

Эти соревнования не только отмечают достижения молодых спортсменов, но и определяют состав сборной команды Кыргызской Республики по аэробной гимнастике. Они становятся важным этапом отбора для участия в предстоящем чемпионате Азии, который пройдет во Вьетнаме. Результаты этих соревнований подтверждают, что аэробная гимнастика в Кыргызстане находится на стабильном пути развития и достигает мировых высот", - говорит Амалия Ахтямова.


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URL: https://www.vb.kg/436507
Теги:
спортивная гимнастика, Бишкек, Кыргызстан
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