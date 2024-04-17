КР и РФ: прочные связи из прошлого укрепляют союзничество в настоящем

Очень насыщенной оказалась программа трехдневного визита в Таласскую область российской делегации во главе с начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям Игорем Масловым. Высокие гости провели переговоры с руководством области, вручили технологичные подарки ряду учебных заведений Таласа, побывали на предприятиях, созданных за счет российских инвестиций, а также отдали дань уважения павшим и еще живущим участникам Великой Отечественной войны.

Визит начался с церемонии возложения венка к могиле красноармейца Мендеша Омуралиева, советского солдата, геройски погибшего подо Ржевом. Кыргызстанец пал за Родину в одной из самых напряженных битв ВОВ. Семья солдата получила похоронку в 1942 году. В письме сообщалось, что Мендеш Омуралиев погиб с гранатой в руке. Долгие годы родственникам не было известно место захоронения красноармейца, и только в 2016 году поисковики нашли его останки. В тот же год они были преданы земле в таласском селе Кызыл-Сай.

Глава российской делегации Игорь Маслов напомнил присутствующим на церемонии о том, что в прошлом году при участии президента Кыргызстана Садыра Жапарова в городе Ржеве в Тверской области открыли памятник воинам-кыргызстанцам, погибшим на полях сражений в Ржевской битве.

"Мендеш - один из 60 тысяч кыргызстанцев, который защищал там нашу Родину и, к сожалению, погиб. Но он один из четырех тысяч [солдат], чьи останки нашим поисковикам удалось найти, опознать и вернуть на Родину, где он ныне и покоится", - отметил начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям.

Он подчеркнул, что волонтеры продолжают искать и идентифицировать останки солдат, павших подо Ржевом.

"И я очень надеюсь, что еще десятки, сотни, тысячи наших воинов, воинов-кыргызстанцев, сложивших головы на полях сражений, будут найдены и их прах будет возвращен домой. Мы признательны жителям Кызыл-Сая, руководству Кыргызской Республики, Таласской области за то, что вы так бережно храните память о тех, кто дал нам с вами возможность находиться сегодня здесь, жить, растить детей и продолжать то дело, ради которого они боролись и побеждали", - сказал Маслов.

В тот же день члены российской делегации возложили венок к памятнику Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева и побывали в гостях у 98-летнего ветерана Араке Арстанбекова.

Такое внимание со стороны российских делегатов к героям ВОВ очень ценно, поскольку является свидетельством того, что общая память, общая история кыргызского и русского народов важны для представителей наших стран. Именно поэтому героев, павших в боях Великой Отечественной войны, и тех советских солдат, которым посчастливилось вернуться с победой домой, одинаково помнят и чтят и в Кыргызстане, и в России. Никто не забыл о том, как наши деды и прадеды плечом к плечу встали против фашистской нечисти и не только спасли свою страну, но еще и освободили Европу.

Вместе с тем Кыргызстан и Россию объединяет не только общее прошлое, но настоящее, в котором мы остаемся друзьями, союзниками и стратегическими партнерами. Наши связи прочны и касаются практически всех сфер жизни, начиная от безопасности и заканчивая здравоохранением и образованием. Этот момент отметил глава российской делегации на вручении подарков от компании "Альянс Алтын" школе имени Шаршенбая в селе Кызыл-Сай.

"Мы [Россия и Кыргызстан] вместе реализуем очень много проектов. Наши отношения направлены на созидание, на помощь, на развитие. Вузы, школы, образование, здравоохранение, экономика, бизнес, все эти сферы охватываются нашими замечательными союзническими и добрососедскими отношениями", - сказал Игорь Маслов.

По его словам, российский бизнес, который работает в Кыргызстане, и в частности в Таласской области, заинтересован в том, чтобы молодое поколение кыргызстанцев вырастало грамотным, подготовленным и профессиональным, с уровнем компетенций, соответствующих мировым практикам.

Помимо кызыл-сайской школы, делегация администрации президента Российской Федерации побывала в ряде сельских школ Таласской области, а также в Центре поддержки изучения русского языка в Таласском государственном университете. Учебным заведениям были переданы различные подарки, такие как учебные пособия, наборы робототехники, компьютерная и оргтехника.

Вместе с тем роль РФ в развитии образовательной сферы КР переоценить сложно. Россияне буквально обеспечивают кыргызских школьников горячим питанием по линии Всемирной продовольственной программы ООН. С 2013 по 2023 год РФ направила на эти цели $22 млн и до 2026 года включительно планирует выделить $15 миллионов на реализацию третьей фазы этого проекта. Благодаря этому проекту 200 тысяч детей в республике получают горячее школьное питание. В 850 школах отремонтированы и оснащены современным кухонным оборудованием столовые, поставлено 4 тысячи тонны обогащенной пшеничной муки. Создано дополнительно 3 тысячи рабочих мест для школьных поваров и работников кухни.

Кроме того, РФ предоставляет квоты на бесплатное обучение в лучших вузах страны для наших талантливых ребят, а также обеспечивает места в аспирантуре, тем самым создавая возможности для развития науки.

Также сегодня в Кыргызстане реализуется крупный проект по строительству супершкол с русским языком обучения. До 2027 года российская сторона планирует возвести в Бишкеке и регионах 9 учебных комплексов, оснащенных самыми передовыми технологиями, имеющих бассейны, футбольные поля и другую спортивную инфраструктуру. Стоимость одной школы составит примерно 500 млн рублей.

Такая безусловная забота о будущем молодежи свидетельствует о том, что русский народ принимает судьбу кыргызов и Кыргызстана близко к сердцу. И именно в силу этого небезразличия россияне в последние годы активно помогают Кыргызстану преодолеть энергетический кризис.

Тот факт, что именно РФ является основным поставщиком газа и ГСМ в республику, уже давно никого не удивляет, однако теперь Россия еще и поставляет нам электричество, причем по льготной цене. Транзит электроэнергии производится через Казахстан, и начался он в прошлом апреле - так наш стратегический партнер отреагировал на новости о том, что республика столкнулась с небывалым энергодефицитом.

Параллельно российская сторона активизировала инвестиционную деятельность по поддержке строительства генерационных мощностей в нашей республике. На сегодня в КР реализуется сразу несколько проектов, включая СЭС и парк ветрогенераций, финансируемых Россией.

С ходом строительства одного из таких объектов - ГЭС "Бала-Саруу" в Таласской области - ознакомилась российская делегация. Возведение этого гидрогенерационного объекта мощностью 25 МВт профинансировал РКФР.

Надо признать, что ни одна другая страна не оказывает такой поддержки Кыргызстану. Нашим западным партнерам, например, совершенно безразлично, будет ли свет и тепло в наших домах, пообедают ли наши дети в школе. Россия же стремится всячески помочь Кыргызстану укрепить экономическую независимость, обеспечить стабильность развития всей республики, тем самым гарантируя уверенность в будущем для каждой семьи, для каждого кыргызстанца.

Как отмечает эксперт Игорь Шестаков, наши страны еще на заре своей независимости определились как стратегические партнеры, которые выстраивают между собой союзнические отношения.

"За прошедшие годы было подписано более двухсот различных соглашений, документов. Знаковым направлением остается сотрудничество в сфере безопасности, поскольку Россия, когда были у нас сложные моменты, угрозы со стороны террористов, всегда первая приходила к нам на помощь, осуществляла поставки вооружений, материально-технических средств. У нас работает группа консультантов, российских советников, связанных с вопросами пограничной безопасности. У нас дислоцирована российская авиабаза, есть еще российские военные объекты. Безусловно, безопасность – это приоритет нашего сотрудничества, он важен для России, потому что Россия с 1990-х годов себя позиционирует как государство, которое несет ответственность за безопасность южных рубежей СНГ - Центральной Азии", - говорит эксперт.

Он считает, что торгово-экономический блок имеет не менее важное значение.

"Россия оказывала нам с момента обретения независимости техническую помощь. Эти технические кредиты Россия потом списала (это единственная страна, которая так сделала). Сумма была более чем $500 млн, что важно, конечно, для госбюджета нашей страны. На регулярной основе Россия оказывает помощь государственному бюджету, выделяя примерно $20 млн. РФ всегда откликалась на запросы нашего руководства. Во время ковида, например, российская сторона была первой, кто нам предоставил необходимое оборудование, ПЦР, и вообще в течение всего 2020 года наш Минздрав получал не только технические медикаменты, но и десант российских медиков", - говорит эксперт.

Он также отмечает, что на регулярной основе идут переговоры между главами государств наших стран, главами правительств, что тоже свидетельствует, что и у Кыргызстана, и у России достаточно большой пакет взаимодействия. Кыргызстан не поддержал фактически санкции в отношении России, те, которые были со стороны США, Европейского союза. Я думаю, что мы таким образом тоже проявили свое соблюдение тех договоренностей, которые заключались на двустороннем уровне, поскольку давление на Кыргызстан, на власти Кыргызстана со стороны Вашингтона и Лондона, Брюсселя оказывалось достаточно сильное за последние два года. Но Кыргызстан не пожертвовал этими отношениями в пользу Запада, он сделал свой стратегический выбор за расширение дальнейшего сотрудничества с Российской Федерацией", - заключил Игорь Шестаков.