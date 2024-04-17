В мэрии Канта опровергли участие своих сотрудников в избиении следователя

Сотрудники мэрии города Кант и каких-либо айылных аймаков Чуйской области не причастны к избиению следователя СС ОВД Ысык-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Канта.

Напомним, ранее пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что 14 апреля 2024 года неизвестные лица на перекрестке улиц Гагарина и Зубкова возле магазина "Маркет-24" в Канте из хулиганских побуждений напали на гражданина К.Р.. Пострадавший получил открытый перелом нижней челюсти в области подбородка справа и закрытый перелом в области ветви слева.

Данный факт был зарегистрирован и СС ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В ходе расследования было установлено, что пострадавший гражданин является следователем Следственной службы ОВД Ысык-Атинского района.

Ряд СМИ, ссылаясь на сотрудников силовых структур, опубликовали информацию о том, что в драке участвовали сотрудники мэрии Канта, прокуратуры и налоговой службы. Адвокат пострадавшего также выдвинул версию о том, что среди нападавших были сотрудники военной прокуратуры, налоговой инспекции, айыл окмоту или мэрии.

Пресс-служба мэрии Канта уточняет, что среди подозреваемых лиц нет сотрудников мэрии и айыл-окмоту, относящихся к Чуйской области.