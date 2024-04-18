Латиф Гандилов: Наши страны уверенно выстраивают двусторонние отношения

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов в эксклюзивном интервью агентству vb.kg рассказал о некоторых аспектах предстоящего государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку.

Визит запланирован на 24-25 апреля 2024 года. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который недавно посетил Кыргызстан с официальным визитом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вручил Садыру Жапарову от президента Азербайджана Ильхама Алиева приглашение принять участие в 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Садыр Жапаров, как известно, продвигает повестку по защите интересов горных стран. Количество стран-друзей, поддерживающих ее, растет, и Азербайджан входит в их число.

- В рамках визита Садыра Жапарова намечается очень насыщенная программа. Предстоит обсудить обширный спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Во время предстоящего государственного визита Садыра Жапарова в Азербайджан пройдет второе заседание Межгосударственного совета, и по итогам визита намечается подписание более десяти соглашений.

Сегодня Азербайджан и Кыргызстан продолжают уверенно выстраивать двусторонние отношения, которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю свою историю, их можно охарактеризовать как стратегические, даже союзнические. За последние несколько лет они стремительно развиваются и имеют большую, я бы даже сказал, очень солидную содержательную часть. Азербайджан и Кыргызстан связывают общие исторические корни и прочные традиции дружбы и братства. Это создает хорошие возможности по-новому расширять межгосударственные связи в разных областях.

Хочу отметить, что существует активный политический диалог постоянный и непрерывный на всех уровнях. В этой связи можно с уверенностью сказать, что ставшие регулярными встречи, личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Ильхамом Гейдаровичем Алиевым и Садыром Нургожоевичем Жапаровым создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества, определяют многовекторность наших экономических отношений и придают импульс развитию взаимосвязей практически во всех сферах.

Кыргызско-азербайджанские отношения охватывают достаточно широкий спектр. Это экономический блок, а также взаимодействие в гуманитарной сфере. Если коснуться экономической сферы, то тут уже есть конкретные результаты. Мы создали Азербайджано-Кыргызский инвестиционный фонд, который начал свою деятельность. Есть некоторые проекты, представленные фондом. Приехавшие из Министерства экономики Азербайджана специалисты посетили предприятия, возрождение которых будет представлять взаимный интерес в рамках деятельности инвестиционного фонда. Как уже отмечалось, объем инвестиционного фонда будет возрастать по мере поступления новых проектов, об этом неоднократно говорил президент Азербайджана. На основе азербайджанских инвестиций идет успешное строительство пятизвездочного отеля на берегу Иссык-Куля, возвести который намерены гораздо быстрее, чем было запланировано.

Хотелось бы отметить, что интенсивность взаимных визитов достаточно высокая. Помимо встреч президентов, встречаются представители разных структур наших стран. Буквально на днях состоялся Каспийский инвестиционный бизнес-форум в Бишкеке. Уверен он будет способствовать формированию успешных деловых отношений между азербайджанскими и кыргызскими компаниями, а также расширению деловых связей.

Как я уже сказал, благодаря нашим президентам отношения складываются успешно во всех сферах. Народ поддерживает своих лидеров, развивает сотрудничество и гуманитарные связи. Азербайджан построил в Бишкеке школу, названную именем Низами Гянджеви, великого азербайджанского поэта. А одной из самых больших школ Бишкека присвоено имя Общенационального лидера Азербайджана, выдающегося сына азербайджанского народа и основоположника современного Азербайджана Гейдара Алиева. Мы расцениваем это как знак дружбы, братства между нашими народами, как дань уважения памяти Гейдара Алиева. Известно, что и Кыргызстан намерен возвести на освобожденной от оккупации территории один из социальных объектов.

В Азербайджане также отмечается бережное и уважительное отношение к кыргызской культуре и истории. Особенно почитают и любят у нас Чингиза Айтматова. В Бишкеке о творчестве Чингиза Айтматова была презентована книга азербайджанского публициста, историка, теолога, политолога Теймура Атаева "Чингиз Айтматов и современность". Она посвящена исследованию творческого наследия, воплощённого в художественных произведениях и публицистических выступлениях великого кыргызского писателя, мыслителя и философа Чингиза Айтматова. Это фактически первая основательная работа, посвященная творчеству великого кыргызского поэта, философа Чингиза Айтматова.

В рамках предстоящего визита в честь 95-летия Чингиза Айтматова президенты наших стран Ильхам Алиев и Садыр Жапаров примут участие в торжественной церемонии открытия в Баку на проспекте Азадлык памятника великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову в знак любви азербайджанского народа к всемирно известному писателю.

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане.