Минюст: "наследственные дела" можно оформлять у частных нотариусов

Министерство юстиции КР сообщает о том, что в связи с массовой сдачей гражданами специальной декларации (о декларировании активов) наблюдаются ситуативные очереди в государственных нотариальных конторах Бишкека. В этой связи Минюст напоминает о возможности оформлять все "наследственные дела" у уполномоченных частных нотариусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, согласно положениям закона КР "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" от 6 июня 2023 года № 117, функция заверения специальной декларации об активах физического лица возложена на государственных нотариусов.

Минюст напоминает, что граждане могут обращаться к частным нотариусам для совершения стандартных нотариальных действий (в т.ч. по оформлению наследственных дел).

Список частных нотариусов, уполномоченных проводить необходимые действия по наследственным делам, на сайте ведомства.

Минюст особо подчеркивает, что правовой статус государственных и частных нотариусов на 100% уравнен (в 2023 году в рамках проводимой реформы была полностью отменена ранее существовавшая государственная монополия).

Документы, подписанные уполномоченными частными нотариусами обладают на 100% той же юридической силой, что и документы, заверенные государственными нотариусами, и более того в рамках системы "Е-Нот 2.0" все документы нотариусов (и частных и государственных) хранятся в единой цифровой системе с защитой от внешнего вмешательства.

В этой связи, для удобства граждан и в свете ситуативного наплыва для сдачи "спецдеклараций", Минюст напоминает о возможности совершения всех наследственных процедур у уполномоченных частных нотариусов.

При этом, Минюст принимает активные оперативные меры по снижению нагрузки, в т.ч. через откомандирование некоторых гос.нотариусов с районов Чуйской области и через переход на 6-дневную рабочую неделю с 22 апреля т.г. (ранее суббота была неприемным днем в связи с усилиями по масштабной оцифровке нотариальных архивов).

Кроме того, сотрудники Минюста командируются в Единую государственную нотариальную контору для предоставления консультаций.