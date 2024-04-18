Европейцы идут в Центральную Азию спасать не нас, а себя

Экономики европейских государств на спаде. В этих условиях лидерам стран ЕС впору задуматься о своем спасении, а не строить наполеоновские планы по поводу расширения влияния в регионе Центральной Азии.

Во всяком случае, именно такие выводы можно сделать по результатам экстренного саммита глав ЕС, проходившего 17-18 апреля в Брюсселе, где главной темой обсуждения стали проблемы экономики и конкурентоспособности объединения перед выборами в Европарламент.

А проблем у Европы сегодня, действительно, немало. По итогам 2023 года динамика экономических процессов в европейских государствах приблизилась к нулю. А в Германии и вовсе ушла в минус (- 0,3%).

О том, что у членов ЕС большие трудности стало понятно еще в конце прошлого года. В середине ноября 2023 года Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП в ЕС на 2023 год с 1% в весеннем прогнозе до 0,6%. На 2024 год показатель также был пересмотрен в худшую сторону, с 1,7% до 1,3%. По 20 странам Еврозоны динамика аналогичная: прогноз ухудшился до 0,6% в 2023 году и 1,2% в 2024 году. При этом еще весной комиссия ожидала рост в 1,1% и 1,6% соответственно. Цифры просто немыслимые, ведь еще пару лет назад никто и представить не мог, что экономика ЕС может так резко уйти вниз.

Любопытно, что при составлении прогноза Еврокомиссия не включила в анализ влияния на экономики стран союза антироссийских санкций. Хотя, по мнению большинства международных экспертов, стагнация и рецессия экономик стран Евросоюза является платой за антироссийскую политику глав европейских государств. То есть это реальная цена за амбиции некоторых политиков, которую, к сожалению, платят простые европейцы.

"В ЕС назрели серьезные экономические проблемы. Суть их заключается в нескольких вещах. Первая - огромный долг большинства стран ЕС. Люди по сути последние 20 лет жили не по средствам. Это касается в основном южных стран, Греции, Италии, Франции, Германии. Вторая причина, это колоссальное старение населения. Такие страны, как Италия, Германия, там средний возраст 47-49 лет уже. То есть экономика нуждается в молодых людях, очень много людей выходят на пенсию, это ослабляет экономику. И третья - последние два года потери конкурентоспособности из-за того, что раньше они покупали дешевые стабильные российские энергоносители, а сейчас переключились на более дорогие. Соответственно, все эти причины, плюс четвертая - серьезный рост военных расходов. Трамп их убеждал, чтобы Европа тратила на оборону 2,5%, сейчас де-факто в связи с событиями на Украине расходы составляют более 3%. Это все вызвало серьезный экономический кризис, коллапс, технологическое отставание в том числе от Китая", - говорит эксперт Денис Бердаков.

В этих условиях Евросоюз вряд ли сможет превратиться в значимого игрока в Центральной Азии, несмотря на многочисленные обещания оказать "содействие в политике реформ" всем государствам региона, в том числе и Кыргызстану.

Напомним, европейцы заявили о том, что будут инвестировать в Центральную Азию в рамках программы Global Gateway (2021-2027 годы). Сумму озвучили внушительную - $300 млрд. Эти средства должны пойти на создание новых транспортных маршрутов, проекты "зеленой энергетики", обеспечение стабильных поставок сырья и металлов из ЦА в Европу.

Однако сможет ли ЕС реализовать Global Gateway в условиях экономический стагнации? Эксперты сомневаются, что Европе удастся собрать все заявленные средства.

Впрочем, эти сомнения не мешают Евросоюзу пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Поэтому во второй половине апреля в Узбекистане все же планируется провести первый саммит "ЕС-ЦА". Главный вопрос на повестке дня - проект Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Европа обещает выделить на его реализацию 10 млрд евро. Правда, в виде кредита.

С Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном подписаны меморандумы о выделении кредитов на 1,47 млрд евро с Европейским инвестбанком. Получается, что ЕС хочет просто заработать на нашем регионе. По сути это мы - кыргызстанцы и жители других стран Центральной Азии - будем платить за то, чтобы Европа получила доступ к транспортно-логистической инфраструктуре, которая позволит ЕС по низкой цене гарантированно получать из Кыргызстана и других стран региона их природные ресурсы.

"Европе теперь нужны рынки сбыта, молодые трудовые мигранты и полезные ископаемые для перехода на новый технологический уклад. Как ни парадоксально, именно Центральная Азия может дать им это. Скоро будет саммит Центральная Азия - Европейский Союз, я думаю, нам этом совещании Европа сделает уникальное предложение по мигрантам, по визам и по разработке редкоземельных металлов в Центральной Азии. Франция скорее всего захочет участвовать в разработке урановых месторождений", - добавил Бердаков.

Вот и получается, что ЕС идет в регион спасать не нас, а себя: хочет получить дешевую рабсилу и доступ к дешевым ресурсам, как это было для европейцев в Африке.

Совсем другое дело Россия. Наш стратегический партнер давно уже победил, пусть пока и не на поле боя. Российская экономика, в отличие от экономик стран Евросоюза, демонстрирует стабильный рост.

В 2023 году валовой внутренний продукт России вырос на 3,6%, а безработица к концу прошлого года сократилась до 3%. Высокие цифры стали результатом реализации решений российского президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса и общественных объединений. Благодаря чему изменения произошли практически в каждой сфере и отрасли.

Причем, что еще более важно этот успех РФ оказывает мультипликативный эффект на экономики союзнических стран. Ярким примером такого эффекта можно назвать Кыргызстан. В том числе благодаря позитивному российскому влиянию социально-экономическое развитие республики в условиях глобальной неопределенности показало высокие результаты. Экономический рост КР за последние три года в среднем на 6,9% свидетельствует об устойчивости экономики и ее постепенной адаптации.

По предварительной оценке, Национального статистического комитета КР, за январь-декабрь 2023 года объем валового внутреннего продукта сложился в размере 1 трон 228,9 млрд сомов. Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, составила 32,3 %, а доля отраслей, оказывающих услуги - 50,8 %. Промышленными предприятиями произведено валовой продукции на 482,8 млрд сомов (+2,7%).

Здесь очевидно влияние России. Она реализует в Кыргызстане проекты в сфере промкооперации и энергетики, создавая тысячи новых рабочих мест. Тем самым обеспечивается экономический суверенитет республики и рост благосостояния простых граждан. В этом и есть принципиальное отличие России от Запада. РФ выстраивает взаимовыгодные партнерские отношения, в то время как западные государства ищут для себя исключительно сырьевые рынки. Причем им абсолютно неважно, что они оставят в этих странах после себя.