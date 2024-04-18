На заводе в Таш-Кумыре обнаружены 80 тонн опасных химических веществ

В Таш-Кумыре на заводе полупроводников обнаружены 80 тонн опасных химических веществ. Принято решение об утилизации. Межведомственная комиссия с участием депутатов фракции "Ыйман нуру" Жогорку Кенеша в рамках исполнения требований природоохранного законодательства КР посетил ряд промышленных объектов в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Сообщается, что при посещении в Таш-Кумыре бывшего завода ОАО "Кристалл-банкрот" по производству кремниевых полупроводников, было обнаружено хранение опасных химических веществ (трихлорсилан, ядохимикаты) около 80 тонн.

Министерству финансов рекомендовано незамедлительно выделить необходимые финансовые ресурсы для проведения технико-экономического обоснования по нейтрализации (утилизации) опасных химических веществ. Кроме этого, предложено восстановить деятельность завода с привлечением квалифицированных специалистов Министерством чрезвычайных ситуаций.