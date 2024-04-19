Свадебная церемония прошла в секторе Газа во время израильских атак (видео)

Две молодые пара из Газы отпраздновали свою свадьбу в школе, где нашли убежище сотни палестинцев, спасающихся от израильских бомбардировок, передает СМИ.

В скромной обстановке, окруженные своими близкими, молодожены обменялись кольцами и произнесли клятвы любви и верности.

Праздник прошел на фоне продолжающейся конфронтации в Газе, где израильские удары разрушают дома и отнимают жизни мирных жителей.

Местные жители, ставшие свидетелями этой трогательной церемонии, отметили ее как символ надежды и стойкости в условиях войны. Несмотря на трудности, палестинцы продолжают жить и любить, находя утешение и поддержку в своих общинах.