В России хотят ввести проверку устной речи для мигрантов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами", - пояснили в службе. Там также отметили, что "на сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел "Говорение" предусмотрен". Для включения раздела "Говорение" в экзамен для трудовых мигрантов необходимо будет внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации, указали в Рособрнадзоре. Также в службе допустили возможность пересмотра минимального балла экзамена для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.

С предложением повысить минимальный балл с нынешних 50 баллов до 80, а также включить в экзамен проверку устной речи в интервью РБК выступила ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская. По ее словам, вуз уже внес свое предложение вернуть планку положительного результата в 80 баллов из 100.

Она также указала, что говорение было исключено из экзамена для трудовых мигрантов в 2021 году. В то же время, по мнению института, словесная живая коммуникация - главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе. "Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде", - уверена Трухановская.

16 апреля Рособрнадзор сообщил, что объявил предостережение пяти вузам, в том числе и Институту Пушкина, о недопустимости нарушения требований при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов.