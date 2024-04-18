70 лет освоения новых земель в СССР: Плюсы и минусы для Казахстана

В 2024 году исполнится 70 лет с начала освоения целинных и залежных земель в Казахстане, Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот амбициозный проект, проводившийся в рамках индустриализации страны, оставил следы в истории Казахстана. Давайте разберем, какие плюсы и минусы он принес этой стране, а также узнаем мнение историка Лайлы Сейсембековны Ахметовой, которая развеяла миф о колониальном периоде в советском Казахстане .

Плюсы для Казахстана

Освоение новых земель в конце 40-х - начале 50-х годов прошлого века позволило значительно увеличить площадь обрабатываемых угодий в Казахстане. Это способствовало развитию сельского хозяйства, созданию новых поселков и инфраструктуры в регионе. Также проект дал толчок к развитию научных исследований в области сельского хозяйства.

Минусы для Казахстана

Однако расширение обрабатываемых площадей не прошло без отрицательных последствий. В процессе освоения новых земель нередко происходило экологическое разрушение, сокращение биоразнообразия и утрата природных экосистем. Кроме того, часть коренных народов потеряла свои исторические земли, что вызвало социальные и экономические проблемы.

Мнение историка

Историк Лайла Сейсембековна Ахметова в своем интервью kz24.news высказала мнение о советском прошлом Казахстана. Она подчеркнула, что роль Казахстана была не только в экономическом подъеме страны за счет освоения новых земель, но и в сохранении своей культуры и наследия. Лайла Сейсембековна опровергла миф о колониальном периоде, подчеркнув важность собственной истории и пути к современному развитию.

Вывод

70 лет с начала освоения новых земель в СССР принесли как положительные, так и негативные последствия для Казахстана. Важно помнить и анализировать этот этап истории для извлечения уроков и развития в будущем. Мнение историка Лайлы Сейсембековны Ахметовой окрашивает события того времени в новом свете, напоминая о важности сохранения собственной культурной и исторической идентичности.