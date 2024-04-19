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В Манасском районе заменят 349 деревянных опор на железобетонные

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В 2024 году в Манасском районе Таласской области заменят 349 деревянных опор на железобетонные. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, В Манасском РЭС общая протяженность воздушных линий электропередачи 10 кВ составляет 276,14 км. Из них на 37,575 км будет проведен капитальный ремонт и на 238,5 км техническое обслуживание. Также будет реконструировано 5,5 км ВЛ-10 кВ, заменены 119 деревянных опор на железобетонные.

ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 353,98 км. Из них на 37,17 км - будет проведен капитальный ремонт и на 315,8 км - проведут техническое обслуживание. Кроме этого, на ВЛ-0,4 кВ 9,8 км - будет проведена реконструкция и 230 штук деревянных опор будут заменены на железобетонные.


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URL: https://www.vb.kg/436535
Теги:
ремонт, Таласская область, электричество
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