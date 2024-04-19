Делегация администрации президента Российской Федерации посетила с рабочим визитом Кыргызстан.

Визит стал не только выражением дружественных отношений между двумя странами, но и знаком глубокой гуманитарной и социальной поддержки, оказываемой Таласской области республики.

Одним из ключевых моментов этой миссии стала церемония возложения венка к могиле красноармейца М. Омуралиева, советского солдата, погибшего под Ржевом. Этот живой исторический пример напоминает о героизме тех, кто боролся за мир и свободу в тяжелые времена. Встреча делегации с ветераном Великой Отечественной войны А. Арстанбековым придает этому моменту особую глубину и значимость.

От имени России при содействии компании "Альянс Алтын", в рамках поездки в подарок образовательным учреждениям Таласской области переданы компьютерная и оргтехника, а также ценные учебные материалы. Этот акт является ярким примером сотрудничества между государственными и частными структурами в области образования.

Особое внимание уделяется сфере образования. Так, Таласскому государственному университету вручены 20 ноутбуков. Общеобразовательному учреждению "Алтын Туюн" города Талас переданы 20 комплектов робототехники, в то время как в различные средние школы региона доставлены интерактивные доски, принтеры, ноутбуки и другое оборудование, необходимое для современного образовательного процесса и изучения русского языка.

Председатель общества дружбы Михаил Старшинов отметил: "Этот визит в Таласскую область Кыргызстана, является важным шагом в укреплении дружественных отношений между нашими странами. Вклад в образование и социальную поддержку региона демонстрирует нашу общую цель - развитие партнерских связей на благо обоих народов. Это важный символ сотрудничества и гуманности в современном мире.

Член делегации Владимир Коробовский также подчеркнул, что визит демонстрирует стремление России к поддержке и солидарности с партнерами.

Этот визит и оказанная помощь - яркий символ дружественных отношений между Россией и Кыргызстаном. Акция подчеркивает важность гуманитарных и социальных инициатив в поддержке развития регионов.