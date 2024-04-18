Погода
$ 89.17 - 89.76
€ 94.67 - 95.67

КР и РФ: Развитие партнерских связей на благо обоих народов

328  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстан прибыла крупная делегация из России. В настоящий момент они находятся с рабочей поездкой в Таласской области.

Состав внушительный: начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, зам. начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, профессор Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Вадим Смирнов. Также в поездке участвуют торговый представитель РФ в КР Айнур Сманов и руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

Как стало известно VB.KG, в рамках гуманитарной миссии представители РФ ознакомились с учебными заведениями региона. Были посещены школы СШ им. Шаршенбая, с. Кызыл-Сай, СШ им. Эшенаалы уулу Сейитбек, с. Бакыян.

От РФ при содействии компании "Альянс Алтын", в рамках поездки в подарок образовательным учреждениям переданы компьютерная и оргтехника, а также ценные учебные материалы. Как признаются педагоги, подобные подарки не только благоприятно повлияют на учебный процесс, но и станут новым мостом дружбы между КР и РФ. Тем более, когда школы, особенно в регионах, испытывают острую нехватку подобной техники и качественных учебных пособий. Также школам КР от России переданы: интерактивные доски, принтеры, ноутбуки и другое оборудование, необходимое для современного образовательного процесса.

Не остался без подарка и Центр поддержки изучения русского языка Таласского госниверситета. Ему в знак дружбы подарен современный компьютер. Посетили представители делегации и филиал академии "Алтын Туйун". Ей вручены 20 комплектов робототехники.

Отдали российские представители и дань памяти кыргызскому красноармейцу М. Омуралиеву, погибшему в годы ВОВ под Ржевом. Церемония возложения венка стала одним из ключевых моментов нынешний миссии РФ в КР. Тем более, когда в мире все больше предпринимается попыток стереть память об общей истории наших народов в борьбе за мир и свободу в ВОВ, а также попытки переписать историю.

Затем представители делегации посетили ветерана Великой Отечественной войны А. Арстанбекова.

Все это еще раз наглядно показывает, с каким трепетом и дружественным настроем относятся к нам наш стратегический партнер – Россия. Подобных примеров такого тесного сотрудничества у Кыргызстана, пожалуй, нет. И это лишь гуманитарная часть нынешней поездки представителей РФ в КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436537
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  