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Украинские предприниматели стремятся перевести свой бизнес в страны ЦА

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- Светлана Лаптева
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Украинские предприниматели допускают скорое поражение своей страны в вооружённом конфликте с Россией. Именно поэтому они стремятся в максимально сжатые сроки перевести свой бизнес в республики Центральной Азии.

Основанием для подобных предположений независимых наблюдателей стала встреча так называемого Украинского делового совета Узбекистана под председательством владельца сети торговых точек "Корзинка" Зафара Хашимова с представителями украинского бизнеса, состоявшаяся в Киеве.

Складывается впечатление, что украинский бизнес предпринимает превентивные меры безопасности с целью уберечь свой капитал. Аналитики не исключают, что в недалёком будущем в Узбекистане наладят выпуск кондитерских изделий, в частности тех, что производят на фабриках, принадлежащих экс-президенту Украины Петру Порошенко. Вполне вероятно, что здесь они появятся под брендом Parasha.

Примечательно, что участие в заседании так называемого делового совета приняли посол Узбекистана на Украине и посол Украины в Узбекистане.

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/436542
Теги:
бизнес, Украина, Центральная Азия
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