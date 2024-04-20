В России законопроект о наказании мигрантов за домогательства не прошел

Лидер партии "Новые люди" Даванков внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание вплоть до депортации для иностранных граждан за домогательства в отношении россиян. Правительство инициативу не поддержало

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в нижнюю палату законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан России. Правительство ранее дало отрицательный отзыв на инициативу (документ есть у РБК).

Проектом закона предлагается дополнить ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство) положением о наказании за оскорбительное приставание к россиянам, совершенное иностранцем или лицом без гражданства. В качестве наказания предусмотрен штраф на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с выдворением за пределы страны.

Согласно пояснительной записке к проекту, социологические опросы показывают, что 24% граждан считают, что случаи сексуальных домогательств в России бывают часто. Отмечается, что количество граждан, которые сталкиваются с харассментом, может быть больше, потому что жертвы не всегда обращаются в правоохранительные органы, боясь общественного осуждения.

"Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу - и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо", - подчеркнул Даванков.

Соавторами документа выступили Сардана Авксентьева, Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Ксения Горячева (все - от партии "Новые люди").

Правительство еще в октябре дало отрицательный отзыв на инициативу Даванкова. В частности, там указали, что в ст. 20.1 КоАП уже установлена ответственность за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка или, например, приставание к гражданам. "При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствует информация о данных, объективно свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования", - добавили в кабмине.

В правительстве также напомнили о позиции Конституционного суда, который постановил, что суды при рассмотрении дел о нарушении иностранцами режима пребывания, влекущем выдворение, должны иметь возможность учитывать обстоятельства, "позволяющие надлежащим образом оценить соразмерность его последствий целям введения данной меры административной ответственности".

"На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - говорится в отзыве проекта.