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Государству возвращен центральный автовокзал в Алайском районе

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- Бакыт Басарбек
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В Алайском районе Ошской области государству возвращен центральный автовокзал рыночной стоимостью в 65 миллионов 350 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, ГКНБ было установлено, что расположенный в а/а Гульчо центральный автовокзал, ранее принадлежащий государственному акционерному обществу "Гулша-автобекети", был в свое время незаконно приватизирован.

"В ходе соответствующей проверки установлено, что ответственные лица ГАО "Гулша-автобекети" (центральный и единственный автовокзал Алайского района) продали 70% акций государственной компании, которому принадлежали; земельный участок с общей площадью порядка 0,42 гектаров и административное здание 135 кв. метров.

Далее, эти же лица в сговоре с должностными лицами Гульчинского сельского округа в 2015 году получили правоустанавливающие документы. Данный автовокзал, в настоящее время, функционирует как общественный рынок, и от аренды торговых точек ежемесячная прибыль порядка 500 тыс. сомов уходило в частные карманы.

Данный фактор напрямую противоречил целевому назначению объекта и порождал негативные отношение у населения и водителей такси, которые из-за отсутствия автовокзала были вынуждены организовывать стихийные точки автостанций на других улицах а/а Гульчо Алайского района.

По этому факту в рамках досудебного производства были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых в добровольном порядке возвращен государству центральный автовокзал с земельным участком площадью 0,42 гектаров вместе с административным зданием 135,0 квадратных метров.

Рыночная стоимость центрального автовокзала оценивается на сумму 65 миллионов 350 тысяч сомов.

Мероприятия по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/436550
Теги:
Алайский район, земельный участок, Кыргызстан, ГКНБ
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