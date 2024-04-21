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Байкадам Курамаев: Нужна разъяснительная кампания в связи с уходом Сороса

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- Светлана Лаптева
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Эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев на круглом столе "Закон о НПО КР: новые принципы общественной деятельности и защита суверенитета", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с ОО "Нарын Патриот", выразил опасения, что свертывание своей деятельности Фондом Сороса в Кыргызстане может иметь негативные последствия, если не провести широкую разъяснительную кампанию.

- Принятие закона об НПО не предполагало закрытие и уход из Кыргызстана западных неправительственных и некоммерческих организаций. Тем более такой мощной структуры как Фонд Сороса. Фонд занимался не только так называемыми проектами политического характера. В значительной степени внимание уделялось социально-экономическим программам, которые поддерживали уязвимые слои населения, способствовали предотвращению насилия в отношении женщин и детей, а также помогали в решении других важных вопросов в тех направлениях, где государство пока не может в полной мере само обеспечить необходимое финансирование и квалифицированную помощь, - отметил спикер.

По его мнению, чтобы уход Фонда Сороса не спровоцировал бегство из страны других международных неправительственных и некоммерческих организаций, работающих в социальной и экономической сферах, Министерству юстиции КР необходимо провести полномасштабную информационную кампанию по разъяснению реализации данного закона.

- Тем более после слов президента о том, что никого закрывать или преследовать по новому закону не будут, если они работают в рамках законодательства. Потому что бегство этих организаций может негативно сказаться на финансовой и кредитно-грантовой помощи, а также на инвестициях от развитых стран мира и финансовых институтов, - добавил Курамаев.


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URL: https://www.vb.kg/436562
Теги:
Сорос-Кыргызстан, Кыргызстан
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