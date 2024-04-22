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Бактыбек Саипбаев: В выпущенных Соросом учебниках учат, что Россия агрессор

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- Светлана Лаптева
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Системный аналитик, историк Бактыбек Саипбаев поддержал мысль о необходимости принятия закона об НКО. Свое мнение по этому поводу он высказал на экспертной дискуссии: "Закон о НПО КР: новые принципы общественной деятельности и защита суверенитета".

"Его давно надо было принять. Но мало принять, надо, чтобы он еще в жизнь был реализован. А это самое сложное. У нас в стране зарегистрированы больше 22 тысяч НПО, в которых работают больше 300 тысяч человек. Т.е. по сути, это отдельная отрасль экономики, в которую вовлечено огромное количество людей трудоспособного возраста, и другой работы они не знают. Аскар Акаев, когда провозгласил Кыргызстан страной НПО, видимо, недопонимал, к чему всё это приведет", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что сейчас идет ожесточенная борьба на идеологическом фронте.

"Посмотрите, как западные страны, особенно Великобритания и США, обхаживают бывшую Среднюю Азию, пытаясь полностью оторвать ее от России. Потому что им нужно жизненное пространство, а главное, им нужны ресурсы, которых на Западе становится все меньше. Сейчас мы находимся на пике идеологического противостояния. Это нам – всем постсоветским странам – большой урок, мы недопонимали, недооценивали важность идеологического фронта, и в итоге мы явно проигрываем в этом плане. И это касается не только Кыргызстана, например. Это касается и России. Я думаю, нам нужно выработать совместную идеологическую политику, исходя из понимания того, что молодежь у нас очень сильно поменялась за последние годы. Большая часть молодых людей в нашем регионе уже по-русски практически не говорит. Конечно, в Кыргызстане ситуация не такая, как в Таджикистане или Узбекистане, но и у нас идет тенденция, что молодежь все больше отдаляется от русского языка. И вот то, что Россия решила, допустим, вот эти девять школ открыть, это очень правильное решение, но немного запоздалое", - поделился мнением эксперт.

При этом он с сожалением констатировал, что подавляющее большинство молодых кыргызстанцев – в возрасте до 30-ти лет, настроено против России.

"Во многом благодаря тем же соросовским учебникам, где говорится, что Россия – это враг, колонизатор и т.д. у них в голове каша. И с этим надо что-то делать. Молодежи надо аргументированно рассказывать нашу историю, и желательно на кыргызском языке. Надо активно начинать работу на идеологическом фронте. Я думаю, у нас еще есть шанс в течение 10-15 лет, перехватив инициативу, сломить тенденции, которые сейчас идут. Более агрессивно наступать надо. Надо вести пропаганду – в хорошем смысле этого слова – в средствах массовой информации именно на кыргызском, казахском, узбекском языках, потому что молодежь, особенно в сельской местности, практически не владеет русским языком. Не совсем правильно, что, например, проект "Раша Тудей" вещает на многих языках мира, но на языках стран бывшего СССР – нет", - добавил Саипбаев.


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URL: https://www.vb.kg/436563
Теги:
Сорос-Кыргызстан
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