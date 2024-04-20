Садыр Жапаров посетил Ботанический сад после его реконструкции

Президент Садыр Жапаров сегодня посетил Ботанический сад имени Энвера Гареева после его реконструкции.

В своем выступлении глава государства отметил, что горожане, особенно старшее поколение, с радостью воспринимают изменения в Бишкеке, который обновляется и меняется в лучшую сторону. Во многом это связано с тем, что свою юность они провели в городе, который назывался "самым зеленым".

Вместе с тем, как подчеркнул Президент, за последние 15 лет, столица потеряла статус зеленого города. Парки были разграблены, а участки в них распроданы и переданы в частные руки.

Глава государства сообщил о намерении вернуть Бишкеку былую славу города-сада и выразил уверенность, что граждане, особенно жители столицы, поддержат эти усилия.

Садыр Жапаров рассказал, что наряду с развитием экономики, ведутся мероприятия по реализации инициативы "Жашыл Мурас", которая направлена на сохранение природы Кыргызстана.

Кроме того, в этом году в рамках празднованию 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области запланирована посадка 8 миллионов саженцев и проведение работ по благоустройству и озеленению.

Президент напомнил, что, увидев плачевное состояние Ботанического сада, а также принимая во внимание его роль в улучшении экологической обстановки и вклад в посадку различных саженцев на территории республики, принял решение восстановить его путем высадки растений и проведения работ по реконструкции.

Это связано с тем, что Ботанический сад при Национальной академии наук, это ведущее научное учреждение в области селекции, сохранения и обогащения растений природной флоры Кыргызстана в целях их устойчивого использования, один из главных центров по изучению и сохранению биоразнообразия. Иначе говоря - национальное достояние республики, - подчеркнул Президент.

Как отметил Глава государства в целях сохранения Ботанического сада были даны соответствующие поручения. А в прошлом году началась реконструкция общей территории сада по улице М. Горького.

Руководители Администрации Президента, ГП "Кыргызкурулушсервис" и Ботанического сада им. Э. Гареева подписали трехсторонний контракт на сумму 33 миллиона сомов.

В рамках контракта были приобретены саженцы коллекционных декоративных растений. Были вычищены сорняки и кустарники, вырыт колодец для сбора поливной воды, установлен резервуар для капельного орошения.

Кроме того, были отремонтированы аллеи и дороги, установлено освещение на солнечных батареях. Строится лабораторный корпус и ремонтируется теплица.

Садыр Жапаров отметил, что реконструкция и восстановительные работы также будут проведены на 16 га сада, который расположен через дорогу, а также в Ботаническом саде по ул.Ахунбаева.

В завершение Глава государства призвал граждан внести вклад в сохранении природы, поддерживать чистоту города, бережно относиться к деревьям и саженцам, помогать в работах по благоустройству и активно участвовать в проведении субботников.

В ходе посещения Ботанического сада Президент Садыр Жапаров также принял участие в посадке деревьев.