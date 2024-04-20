Погода
$ 88.90 - 89.72
€ 94.15 - 95.15

Садыр Жапаров посетил Ботанический сад после его реконструкции

157  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня посетил Ботанический сад имени Энвера Гареева после его реконструкции.

В своем выступлении глава государства отметил, что горожане, особенно старшее поколение, с радостью воспринимают изменения в Бишкеке, который обновляется и меняется в лучшую сторону. Во многом это связано с тем, что свою юность они провели в городе, который назывался "самым зеленым".

Вместе с тем, как подчеркнул Президент, за последние 15 лет, столица потеряла статус зеленого города. Парки были разграблены, а участки в них распроданы и переданы в частные руки.

Глава государства сообщил о намерении вернуть Бишкеку былую славу города-сада и выразил уверенность, что граждане, особенно жители столицы, поддержат эти усилия.

Садыр Жапаров рассказал, что наряду с развитием экономики, ведутся мероприятия по реализации инициативы "Жашыл Мурас", которая направлена на сохранение природы Кыргызстана.

Кроме того, в этом году в рамках празднованию 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области запланирована посадка 8 миллионов саженцев и проведение работ по благоустройству и озеленению.

Президент напомнил, что, увидев плачевное состояние Ботанического сада, а также принимая во внимание его роль в улучшении экологической обстановки и вклад в посадку различных саженцев на территории республики, принял решение восстановить его путем высадки растений и проведения работ по реконструкции.

Это связано с тем, что Ботанический сад при Национальной академии наук, это ведущее научное учреждение в области селекции, сохранения и обогащения растений природной флоры Кыргызстана в целях их устойчивого использования, один из главных центров по изучению и сохранению биоразнообразия. Иначе говоря - национальное достояние республики, - подчеркнул Президент.

Как отметил Глава государства в целях сохранения Ботанического сада были даны соответствующие поручения. А в прошлом году началась реконструкция общей территории сада по улице М. Горького.

Руководители Администрации Президента, ГП "Кыргызкурулушсервис" и Ботанического сада им. Э. Гареева подписали трехсторонний контракт на сумму 33 миллиона сомов.

В рамках контракта были приобретены саженцы коллекционных декоративных растений. Были вычищены сорняки и кустарники, вырыт колодец для сбора поливной воды, установлен резервуар для капельного орошения.

Кроме того, были отремонтированы аллеи и дороги, установлено освещение на солнечных батареях. Строится лабораторный корпус и ремонтируется теплица.

Садыр Жапаров отметил, что реконструкция и восстановительные работы также будут проведены на 16 га сада, который расположен через дорогу, а также в Ботаническом саде по ул.Ахунбаева.

В завершение Глава государства призвал граждан внести вклад в сохранении природы, поддерживать чистоту города, бережно относиться к деревьям и саженцам, помогать в работах по благоустройству и активно участвовать в проведении субботников.

В ходе посещения Ботанического сада Президент Садыр Жапаров также принял участие в посадке деревьев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436565
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Ботанический сад
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  