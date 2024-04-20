Кыргызстанские борцы Эрназар Акматалиев и Бекзат Алмаз уулу завоевали путевки на Олимпиаду в Париже.

На лицензионном турнире по вольной борьбе в Бишкеке Бекзат Алмаз уулу стартовал с 1/8 в весовой категории до 57 килограммов, где одолел соперника из Палестины. В четвертьфинале он победил оппонента из Китая, а в полуфинале оказался сильнее борца из Монголии.

Акматалиев выступает в весовой категории до 65 килограммов. В четвертьфинал он вышел с уверенной победой над спортсменом из Ирака (10:0), а в ¼ оказался сильнее оппонента из Китая (12:6). В полуфинале он встретился с борцом из Республики Корея и одержал победу со счетом 5:3.

Так, по регламенту лицензионного турнира путевку на Олимпийские игры получают борцы, вышедшие в финал.

Сегодня за участие в парижской Олимпиаде будут бороться кыргызстанки Мээрим Жуманазарова, Айжан Сабырбек кызы и Калмира Билимбек кызы.

Источник: Кабар