Детскому дому в Санкт-Петербурге присвоили имя Токтогон Алтыбасаровой

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении - центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Центр содействия семейному воспитанию №4" состоялась встреча, посвященная теме увековечения памяти Токтогон Алтыбасаровой,

В марте 2024 года топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение о присвоении имени Алтыбасаровой центру содействия семейному воспитанию № 4. Детский дом на Ярославском проспекте - один из самых старых в городе. В период войны в его здании находились склады и госпиталь, а после снятия блокады оно вновь открыло двери для детей военнослужащих. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что подвиг Токтогон Алтыбасаровой увековечат не только в названии центра, но и в памятной экспозиции, которую создадут там вместе с Музеем обороны и блокады Ленинграда.

На встречу приехала делегация из Кыргызской Республики во главе с сыном Токтогон Алтыбасаровой, основателем и руководителем Общественного Фонда имени "Токтогон Алтыбасаровой" Абдеевым Маратом Мусаевичем.

На совещании присутствовали: директор Центра содействия семейному воспитанию №4" Галкина Ольга Васильевна, вице-консул Генерального консульства Кыргызской Республики в Санкт-Петербург Сатиева Дилбар Такеновна, начальник отдела координации деятельности и контроля в сфере опеки и попечительства Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Береговая Наталья Юрьевна, заместитель директора по развитию и внешним связям Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Громов Федор Юрьевич, заместитель директора по воспитательной работе СПБ ГБУ "Центра содействия семейному воспитанию № 4" Юдина Светлана Сергеевна, представитель Общественного Фонда "Токтогон Алтыбасаровой" в Санкт-Петербурге и Российской Федерации Куркина Наталья Анатольевна, специалист по проектной работе отдела специальных проектов и связей с общественностью Добрянская Надежда Дмитриевна.

Источник: blokadamus.ru