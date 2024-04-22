"Ночные волки" из России посвятят мотопробег Токтогон Алтыбасаровой

Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" в 2024 году посвятит мотопробег "Дорогами победы" уроженке Кыргызстана Токтогон Алтыбасаровой. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил президент клуба Александр Залдастанов (Хирург).

"В этом году свой традиционный поход Дорогами Победы Ночные Волки начинают не на западе, но на востоке. И этому есть свое объяснение. <...> Наш мотопробег Дорогами Победы состоится в честь Токтогон Алтыбасаровой", - сказал Хирург.

Он пояснил, что в понедельник, 22 апреля, в 13:00 член клуба Александр Костылев "Афганец" отправится посланником в Кыргызстан, его путь начнется из Гатчинского района Санкт-Петербурга от монумента "В память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Часть дороги он проедет вместе с кыргызскими мотоциклистами до места захоронения Токтогон Алтыбасаровой.

Александр вместе с единомышленниками из Кыргызстана 11 мая к 12:00 вернется в "Байк-Центр" клуба в Москве на старт колонны в честь всероссийского открытия мотосезона.

Напомним, Токтогон Алтыбасарова в годы Великой Отечественной войны была секретарем сельсовета. По поручению партии и государства она отвечала за прибытие и размещение детей и воспитателей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. После войны она продолжала переживать за их судьбы, до конца жизни у нее болело сердце, поскольку если кого-то из ребят и забрали после окончания блокады и войны родственники, то у многих так и не нашлись родители, а кто-то и вовсе не знал своего имени и фамилии в силу возраста.