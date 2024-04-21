В Кыргызстане начался масштабный рейд на водителей мопедов и мотоциклов, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"В последнее время на территории Кыргызской Республики граждане, управляющие скутерами, мопедами, велосипедами и электросамокатами, грубо нарушают правила дорожного движения Кыргызской Республики, и количество ДТП по их вине увеличивается с каждым днем. Кроме того, с потеплением погоды наблюдается широкое использование горожанами в нашей столице самокатов, мопедов, велосипедов и электросамокатов, а также, их часто используют предприниматели, занимающиеся перевозкой продуктов питания горожан, а их передвижение по дороге создает препятствия для водителей и нарушает правила дорожного движения.

Эти явления создали неприятные ситуации среди общественности со стороны средств массовой информации. Также известны случаи, когда граждане из-за границы осуществляют свою деятельность по доставке продуктов питания на территорию Бишкека".

На основании изложенного в целях полного соблюдения правил дорожного движения и регулирования нарушений по инициативе ГУОБДД МВД Кыргызской Республики с 20 по 23 апреля 2024 года крупном масштабе пройдет рейд совместно со Службой по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД КР и Службы общественной безопасности МВД КР.