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В Кыргызстане начался масштабный рейд на водителей мопедов и мотоциклов

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В Кыргызстане начался масштабный рейд на водителей мопедов и мотоциклов, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"В последнее время на территории Кыргызской Республики граждане, управляющие скутерами, мопедами, велосипедами и электросамокатами, грубо нарушают правила дорожного движения Кыргызской Республики, и количество ДТП по их вине увеличивается с каждым днем. Кроме того, с потеплением погоды наблюдается широкое использование горожанами в нашей столице самокатов, мопедов, велосипедов и электросамокатов, а также, их часто используют предприниматели, занимающиеся перевозкой продуктов питания горожан, а их передвижение по дороге создает препятствия для водителей и нарушает правила дорожного движения.

Эти явления создали неприятные ситуации среди общественности со стороны средств массовой информации. Также известны случаи, когда граждане из-за границы осуществляют свою деятельность по доставке продуктов питания на территорию Бишкека".

На основании изложенного в целях полного соблюдения правил дорожного движения и регулирования нарушений по инициативе ГУОБДД МВД Кыргызской Республики с 20 по 23 апреля 2024 года крупном масштабе пройдет рейд совместно со Службой по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД КР и Службы общественной безопасности МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/436580
Теги:
рейд, Кыргызстан, ГУОБДД, мотоцикл
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