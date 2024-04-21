В Китае 10 детям из Кыргызстана успешно проведены операции на сердце

Состоялась торжественная церемония выписки из больницы 10 детей из Кыргызстана, которым были успешно проведены операции на сердце в больнице грудной хирургии провинции Хэнань КНР. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Успешное лечение детей стало результатом сотрудничества и совместных действий Фонда "Эне-балага тирек" и Больницы грудной хирургии провинции Хэнань, а также Посольства Кыргызской Республики в КНР. Дети из Кыргызстана в сопровождении своих родителей с тяжелыми пороками сердца в марте т.г. прибыли в г. Чжэнчжоу (провинция Хэнань, КНР) на лечение.

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Актилек Мусаева приняла участие в данном мероприятии, в ходе которого от имени первой леди Кыргызской Республики, руководителя фонда "Эне-балага тирек" Айгуль Жапаровой, института кардиологии и трансплантации сердца, а также правительства Кыргызской Республики выразила глубокую благодарность Народному Правительству провинции Хэнань КНР и руководству Больницы грудной хирургии провинции Хэнань за организацию и проведение бесплатной операции кыргызстанским детям.

На церемонии присутствовали также Заместитель генерального секретаря Народного Правительства провинции Хэнань Чжао Сюэдин, Заместитель директора Комитета по здравоохранению провинции Хэнань Ли Хунюэ, Секретарь Партийного Комитета Больницы грудной хирургии провинции Хэнань Юань Ицян, врачи Больницы грудной хирургии провинции Хэнань и Института кардиологии и трансплантации сердца Кыргызстана.