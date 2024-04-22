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В США приняли законопроект о крупном пакете военной помощи Украине

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В Соединенных Штатах Америки приняли законопроект о дополнительной военной помощи Украине на более чем 60 млрд долларов США, передает СМИ.

В ходе голосования инициативу поддержали 311 конгрессменов. Против выделения пакета выступили 112 депутатов. Законопроект отправится в сенат, откуда в случае принятия будет направлен президенту США для подписания.

Законопроект предусматривает выделение Украине 60,75 млрд долларов США, часть из которых предназначена на восполнение оружейных запасов США, на закупку передовых систем вооружений для Украины.

На вооружение Украины выделяется 23,2 миллиарда долларов США.

Сенат будет рассматривать законопроект 23 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/436584
Теги:
США, Украина, Помощь
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