Погода
$ 88.90 - 89.67
€ 94.10 - 95.10

ГКНБ задержан разыскиваемый Имамидин Ташов

234  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области был задержан разыскиваемый за покушение к насильственному захвату власти Имамидин Ташов.

Он был задержан после незаконного пересечения госграницы КР и РК на пути следования из Алматы в Кара-Балту, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти.

Ранее со стороны ГКНБ КР гражданин КР Ташов Имамидин Асамидинович был объявлен в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

Находясь в розыске Ташов проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436592
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  