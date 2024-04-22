ГКНБ задержан разыскиваемый Имамидин Ташов

ГКНБ КР в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области был задержан разыскиваемый за покушение к насильственному захвату власти Имамидин Ташов.

Он был задержан после незаконного пересечения госграницы КР и РК на пути следования из Алматы в Кара-Балту, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти.

Ранее со стороны ГКНБ КР гражданин КР Ташов Имамидин Асамидинович был объявлен в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

Находясь в розыске Ташов проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.