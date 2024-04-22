Минцифры запустил тестирование новой электронной очереди в ЦОНах

В ЦОНах в пилотном режиме запущена новая версия электронной очереди, разработанная ГП "Инфоком" при Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в перспективе планируется интеграция сервиса в мобильное приложение "Түндүк", где граждане смогут бронировать талоны онлайн.
Новая система электронной очереди обладает рядом преимуществ:
• разработана в Кыргызстане и учитывает особенности и потребности пользователей Кыргызстана;
• удобная и интуитивно понятная – интерфейс системы прост и понятен всем без исключения;
• интеграция с "Түндүк" – в будущем система будет интегрирована с мобильным приложением "Түндүк", что позволит гражданам бронировать талоны онлайн в привычном приложении.
Как функционирует новая электронная очередь?
1. Граждане могут выбрать услугу на терминале и получить талон очереди тут же через терминал.
2. После получения талона необходимо будет пройти в зону ожидания и дождаться своей очереди.
3. Очередь будет отображаться на табло, где будут указаны номер талона и номер окна, к которому нужно подойти.