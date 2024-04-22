Минцифры запустил тестирование новой электронной очереди в ЦОНах

В ЦОНах в пилотном режиме запущена новая версия электронной очереди, разработанная ГП "Инфоком" при Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в перспективе планируется интеграция сервиса в мобильное приложение "Түндүк", где граждане смогут бронировать талоны онлайн.

Новая система электронной очереди обладает рядом преимуществ:

• разработана в Кыргызстане и учитывает особенности и потребности пользователей Кыргызстана;

• удобная и интуитивно понятная – интерфейс системы прост и понятен всем без исключения;

• интеграция с "Түндүк" – в будущем система будет интегрирована с мобильным приложением "Түндүк", что позволит гражданам бронировать талоны онлайн в привычном приложении.

Как функционирует новая электронная очередь?

1. Граждане могут выбрать услугу на терминале и получить талон очереди тут же через терминал.

2. После получения талона необходимо будет пройти в зону ожидания и дождаться своей очереди.

3. Очередь будет отображаться на табло, где будут указаны номер талона и номер окна, к которому нужно подойти.