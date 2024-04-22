Кыргызстанский борец Амантур Исмаилов выиграл лицензию на Олимпиаду

Кыргызтанский борец греко-римского стиля Амантур Исмаилов получил лицензию на участие в летних Олимпийских играх, которые в этом году пройдут в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в матче за квалификацию в весе до 67 кг он победил китайца Хусиета Хусиетуна со счетом 9:1.

В заключительный день Азиатских лицензионных соревнований в Бишкеке прошла квалификация по греко-римской борьбе в олимпийских весах 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. Два борца, вышедшие в финал в каждой весовой категории, получат олимпийскую лицензию. Финальной схватки не будет.

Напомним, Олимпийские игры в этом году пройдут с 24 июля по 11 августа в столице Франции Париже.