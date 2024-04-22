Антиконституционные. Юрист оспаривает пункты в Законе "О госязыке"

Закон "О государственном языке" начинает обрастать судебными разбирательствами. 24 апреля 2024 года Конституционный суд рассмотрит иск адвоката Расулжана Исакжанова к Нацкомиссии по госязыку. Информация об этом появилась на сайте суда. В ней адвокат оспаривает решение об обязательном знании кыргызского языка представителями юридической сферы КР.

Заявитель в иске отмечает, что согласно статье 64 Конституции, организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяются законом. В реализацию данного конституционного положения принят Закон "Об Адвокатуре КР и адвокатской деятельности".

"Адвокаты не являются государственными и муниципальными служащими, а институт Адвокатуры не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления. В соответствии со статьей 13 Конституции кыргызский язык – государственный язык КР, в качестве официального используется русский язык. Представителям всех этнических групп, образующих народ Кыргызстана, гарантируется право на создание условий для сохранения, изучения и развития родного языка. В силу положений частей 1, 2 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого бы то ни было. Права и свободы человека относятся к высшим ценностям и действуют непосредственно. Они также определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц и могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что ранее адвокат подавал иск и в отношении проверки конституционности части 5 статьи 500 Кодекса КР о правонарушениях. Он отмечал, что его нормы лишают права защитника, представителя, адвоката воспользоваться услугами переводчика в случае не владения им государственным или официальным языками. Адвокат просил признать оспариваемые нормы противоречащими Конституции.

Однако, как говорится в материалах Конституционного суда КР, эти требования не нашли правового обоснования "со ссылкой на соответствующие нормы Конституции". В итоге во втором иске адвокату было отказано.

Это лишь "первые ласточки" нестыковок Закона "О госязыке" с нормами Конституции КР. Просто не все граждане КР обладают необходимыми юридическими знаниями. В противном случае подобных исков было бы в разы больше.