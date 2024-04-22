В Кыргызстан прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон.

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон, сообщает пресс-служба МИД КР. .

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретили заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Великобритании Улан Джусупов.

В рамках визита состоятся двусторонние переговоры с Министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым, а также встречи с руководством страны.