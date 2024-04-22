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В Кыргызстан прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

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В Кыргызстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон.

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон, сообщает пресс-служба МИД КР. .

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретили заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Великобритании Улан Джусупов.

В рамках визита состоятся двусторонние переговоры с Министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым, а также встречи с руководством страны.


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URL: https://www.vb.kg/436607
Теги:
Великобритания, визит, Кыргызстан
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