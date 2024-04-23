В Бишкеке выступят короли венгерского джазового пения

30 апреля в Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова состоится концерт венгерских джазистов. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства в КР.

По ее данным, в программе концерта прозвучат величайшие мировые джазовые хиты в исполнении Берки Тамаш (вокал), Петера Сарик (фортепиано), Тибора Фоней (бас) и Аттилы Галфи (барабаны).

Справка: Berki Tamás (Берки Тамаш) - король венгерского джазового пения, обладатель множества наград. За последние десятилетия он был участником многих легендарных джазовых коллективов, композитором и автором текстов. Он в равной степени чувствует себя как дома и выпуская альбомы со своими оригинальными песнями, и в мире джазовых стандартов. Концертный альбом их дуэта с Петером Сарик получил венгерскую премию "Грэмми" как "Джазовый альбом года".

Péter Sárik Trió - один из самых популярных джазовых коллективов в Венгрии. Широкую известность в Европе и за ее пределами Трио получило благодаря своим неординарным джазовым адаптациям классики, в том числе импровизациям на темы классической музыки венгерского композитора Белы Бартока и шедевров Людвига ван Бетховена. Их диск "Jazz Request Show" получил венгерскую премию Грэмми ("Джазовый альбом года") в 2014 году, а сам Петер Сарик, выдающийся джазмен и пианист, в 2016 году был признан лучшим музыкантом года в Венгрии.

Начало: 15:00 часов. Вход свободный.