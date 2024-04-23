Погода
$ 89.02 - 89.63
€ 94.10 - 95.10

В Бишкеке выступят короли венгерского джазового пения

190  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 апреля в Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова состоится концерт венгерских джазистов. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства в КР.

По ее данным, в программе концерта прозвучат величайшие мировые джазовые хиты в исполнении Берки Тамаш (вокал), Петера Сарик (фортепиано), Тибора Фоней (бас) и Аттилы Галфи (барабаны).

Справка: Berki Tamás (Берки Тамаш) - король венгерского джазового пения, обладатель множества наград. За последние десятилетия он был участником многих легендарных джазовых коллективов, композитором и автором текстов. Он в равной степени чувствует себя как дома и выпуская альбомы со своими оригинальными песнями, и в мире джазовых стандартов. Концертный альбом их дуэта с Петером Сарик получил венгерскую премию "Грэмми" как "Джазовый альбом года".

Péter Sárik Trió - один из самых популярных джазовых коллективов в Венгрии. Широкую известность в Европе и за ее пределами Трио получило благодаря своим неординарным джазовым адаптациям классики, в том числе импровизациям на темы классической музыки венгерского композитора Белы Бартока и шедевров Людвига ван Бетховена. Их диск "Jazz Request Show" получил венгерскую премию Грэмми ("Джазовый альбом года") в 2014 году, а сам Петер Сарик, выдающийся джазмен и пианист, в 2016 году был признан лучшим музыкантом года в Венгрии.

Начало: 15:00 часов. Вход свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436612
Теги:
джаз, концерт, посольство, Венгрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  