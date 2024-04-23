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Кыргызский кинорежиссер признан лучшим актёром второго плана

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- Нина Ничипорова
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Кыргызский кинорежиссёр Актан Арым Кубат, член Европейской академии искусств и Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии, стал лауреатом кинопремии Ассоциации кинокритиков Казахстана в номинации "Лучший актёр 2-го плана" в фильме "Маленький самурай", созданном казахским режиссёром Ерланом Нурмухамбетовым совместно с Сано Синдзю из Японии.

Съёмки фильма проходили около месяца в посёлке Куйган Балхашского района Алматинской области. Фильм рассказывает о реальной истории японского мальчика Масао Миура, который в 1941 году в возрасте тринадцати лет попытался попасть на остров Сахалин, чтобы помочь отцу и брату. Подросток незаконно пересёк границу и попал в руки советских пограничников, за что получил двухлетний тюремный срок, а после освобождения отправился в трудовое поселение в Южный Казахстан. Благодаря местным жителям Масао обрёл здесь для себя вторую родину.


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URL: https://www.vb.kg/436613
Теги:
Казахстан, Япония, история, фильм, режиссер
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