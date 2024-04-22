Долгосрочная виза визитера во Францию: что это и как получить

Франция – популярное направление для переезда в Евросоюз. Посетить государство в качестве туриста можно с шенгенской визой, но чтобы находиться в стране более 90 дней, необходима долгосрочная виза категории D. Один из ее вариантов, visa Visiteur, выдается финансово независимым лицам, располагающим стабильными доходами из любой страны, кроме Франции – пенсией, рентой, поступлениями от сдачи недвижимости в аренду и др. Виза визитера позволяет стать резидентом Франции и ЕС в короткие сроки, относительно бюджетно и сразу для всей семьи.

Требования и процедура оформления

На получение визы Visiteur типа VLS-TS нужно от 5 мес. Запрашивается она в посольстве, консульстве либо визовом центре. Кандидаты собирают, переводят на французский язык и заверяют нотариально пакет документов, подписывают обязательство не работать внутри страны. Заявка рассматриваются до 90 дней (с подробностями о процессе получения в деталях можно ознакомиться на сайте immigrantinvest.com). У долгосрочной визы визитера во Францию условия оформления достаточно просты. Соискателям понадобится подтвердить наличие:

Пассивных удаленных доходов от €1800/мес. Если экспат располагает большими суммами, лучше указывать максимум. Это повысит вероятность одобрения заявки. Накоплений на банковском счету вне Франции от €30000. Декларация от €40000 будет преимуществом. Своего или арендованного жилья в стране. Должен соблюдаться санитарный минимум – от 9 кв. м на человека. Ограничений по локации нет.

Специалист по инвестиционному ВНЖ, ПМЖ и гражданству Злата Эрлах из компании "Иммигрант Инвест" акцентирует внимание на том, что после выдачи визы в течение 3 мес. обязательно следует прибыть во Францию и зарегистрировать документ. После этого заявители получают наклейку (штамп) OFII в паспорт.

Статус выдается на срок до 1 года с правом на безлимитное продление. Для этого его нужно поддерживать нахождением в стране от 183 дней в году. Через год визу можно заменить на ВНЖ (carte de séjour).

Виза может быть получена также супругой (-ом) заявителя и его детьми до 18 лет. Все члены семьи должны иметь страховку с покрытием от €30000. Детей необходимо записать во французскую школу.

Что дает экспату виза визитера

При оформлении этого статуса не понадобится сдавать экзамены по языку, тогда как претендующим на другие ВНЖ нужно подтверждать знание французского языка на уровне A2. С визой визитера возможно:

Свободно перемещаться по странам Шенгенского соглашения и пребывать в них по правилам шенгенской визы, до 90 дней из 180.

Получать образовательные и медицинские услуги в стране. Государственной системой медстрахования покрывается значительная часть затрат на лечение. Переквалифицировать визу на ВНЖ другого типа. Например, для ведения коммерческой деятельности, трудоустройства.

ПМЖ и паспорт Франции доступны через 5 лет после выдачи визы визитера. Гражданский статус разрешает проживать, заниматься бизнесом, трудоустраиваться во всем ЕС, посещать без виз 173 страны мира, в т. ч. Японию, Австралию, США. Аннулировать имеющийся паспорт для французского не понадобится.

Заявителям могут быть интересны также другие варианты оформления французского вида на жительство. Так, высококвалифицированные сотрудники, инвесторы, основатели стартапов могут получить сразу 4-летний ВНЖ ("паспорт талант").

Страна входит в пятерку лучших государств по уровню экологической обстановки. Оформление долгосрочной визы D во Францию – достойный выбор финансово независимых экспатов, которые стремятся обеспечить себе и своей семье стабильные комфортные условия проживания в Европе.