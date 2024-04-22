Долгосрочная виза визитера во Францию: что это и как получить

Франция – популярное направление для переезда в Евросоюз. Посетить государство в качестве туриста можно с шенгенской визой, но чтобы находиться в стране более 90 дней, необходима долгосрочная виза категории D. Один из ее вариантов, visa Visiteur, выдается финансово независимым лицам, располагающим стабильными доходами из любой страны, кроме Франции – пенсией, рентой, поступлениями от сдачи недвижимости в аренду и др. Виза визитера позволяет стать резидентом Франции и ЕС в короткие сроки, относительно бюджетно и сразу для всей семьи.
На получение визы Visiteur типа VLS-TS нужно от 5 мес. Запрашивается она в посольстве, консульстве либо визовом центре. Кандидаты собирают, переводят на французский язык и заверяют нотариально пакет документов, подписывают обязательство не работать внутри страны. Заявка рассматриваются до 90 дней (с подробностями о процессе получения в деталях можно ознакомиться на сайте immigrantinvest.com). У долгосрочной визы визитера во Францию условия оформления достаточно просты. Соискателям понадобится подтвердить наличие:
Специалист по инвестиционному ВНЖ, ПМЖ и гражданству Злата Эрлах из компании "Иммигрант Инвест" акцентирует внимание на том, что после выдачи визы в течение 3 мес. обязательно следует прибыть во Францию и зарегистрировать документ. После этого заявители получают наклейку (штамп) OFII в паспорт.
Статус выдается на срок до 1 года с правом на безлимитное продление. Для этого его нужно поддерживать нахождением в стране от 183 дней в году. Через год визу можно заменить на ВНЖ (carte de séjour).
Виза может быть получена также супругой (-ом) заявителя и его детьми до 18 лет. Все члены семьи должны иметь страховку с покрытием от €30000. Детей необходимо записать во французскую школу.
При оформлении этого статуса не понадобится сдавать экзамены по языку, тогда как претендующим на другие ВНЖ нужно подтверждать знание французского языка на уровне A2. С визой визитера возможно:
Свободно перемещаться по странам Шенгенского соглашения и пребывать в них по правилам шенгенской визы, до 90 дней из 180.
ПМЖ и паспорт Франции доступны через 5 лет после выдачи визы визитера. Гражданский статус разрешает проживать, заниматься бизнесом, трудоустраиваться во всем ЕС, посещать без виз 173 страны мира, в т. ч. Японию, Австралию, США. Аннулировать имеющийся паспорт для французского не понадобится.
Заявителям могут быть интересны также другие варианты оформления французского вида на жительство. Так, высококвалифицированные сотрудники, инвесторы, основатели стартапов могут получить сразу 4-летний ВНЖ ("паспорт талант").
Страна входит в пятерку лучших государств по уровню экологической обстановки. Оформление долгосрочной визы D во Францию – достойный выбор финансово независимых экспатов, которые стремятся обеспечить себе и своей семье стабильные комфортные условия проживания в Европе.