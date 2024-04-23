Коммерческие помещения в ТРЦ "Томми Мол" были возвращены государству

В Бишкеке государству возвращены коммерческие помещения площадью 1257,5 кв. м. в ТРЦ "Томми Мол", сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в рамках уголовного дела по факту неисполнения условий землепользования арендаторами муниципальных участков были возмещены 1257,5 кв.м. на 2-этаже ТРЦ "Томми Мол" на общую сумму 335,7 млн. сомов.

"Так, в ходе следствия установлено, что в 2005 году мэрией Бишкека предоставлен земельный участок ЗАО "К" площадью 0,5 га во временное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с подземными гаражами по улице Токомбаева.

В последующем, право пользования участком перешло ОсОО "Э.К.". Согласно условиям предоставления участка, арендодатель был обязан передать часть построенного жилья в муниципальную собственность.

В результате незаконных манипуляций ответственных должностных лиц комиссии по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке было изменено функциональное назначение земельного участка под проектирование и строительство торгово-развлекательного комплекса и государство оказалось лишенным возможности передать жилье малоимущим гражданам, что привело не только к нанесению ущерба городского бюджета, но и ухудшению общественного доверия к государственным институтам власти в целом.

Принятыми комплексными мероприятиями в рамках уголовного дела, ОсОО "Э.К." передала безвозмездно на баланс мэрии Бишкека коммерческие помещения площадью 1257, 5 кв. м. на 2-этаже ТРЦ "Томми Мол", стоимость которых составляет 335,7 млн. сомов.

Необходимо отметить, что на указанной площади 1257,5 кв.м. расположены бутики и спортивный зал, аренда от которых в последующем будут поступать в городской бюджет.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных должностных лиц вышеуказанной комиссии, а также работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов продолжается".