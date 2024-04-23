В Бишкеке пройдут гастроли якутского театра оперы и балета

С 19 по 26 апреля 2024 года состоятся "Большие гастроли" Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона в Казахстане и Кыргызстане. Об этом сообщают организаторы.

Выступления организованны ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках направления "Зарубежная программа" гастрольные спектакли будут представлены на сценах Театра "Астана Балет" (Астана), Казахского национального театра оперы и балета им.Абая (Алма-Ата) и Кыргызского национального академического театра оперы и балета им.Малдыбаева (Бишкек). Зрители смогут увидеть постановки "Ньургун Боотур" и одноактные балеты "Геометрия движения" и "Сияющий камень" в программе "Вечер современной хореографии".

"Зарубежное направление "Больших гастролей" чрезвычайно важно как для зрителей, так и для самих коллективов. Благодаря гастролям любители театрального искусства могут познакомиться с лучшими постановками из других стран. А взаимодействие между театрами России и театрами зарубежья способствует укреплению общего культурного пространства и дает возможность артистам получать уникальный творческий опыт", – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

19 и 20 апреля опера-олонхо "Ньургун Боотур" и программа балетов будут представлены на сцене Театра "Астана Балет" в столице Казахстана. 22 апреля спектакль "Ньургун Боотур" увидят в Казахском национальном театре оперы и балета им.Абая в Алматы. Эти показы пройдут в рамках культурной программы Дней Республики Саха (Якутия) в Республике Казахстан.

24 и 26 апреля "Ньургун Боотур" и "Вечер современного балета" будут показаны также в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им.Малдыбаева в Бишкеке.

Опера-олонхо "Ньургун Боотур" в постановке известного российского режиссера, Народного артиста Российской Федерации и Якутии Андрея Борисова предстает в двух ипостасях одновременно: и как эпическое полотно, и как оперное произведение. Поэтому в спектакле заняты как творческие цеха Театра оперы и балета, так и артисты самобытного Театра олонхо. Состав симфонического оркестра театра усилен участием еще одного известного творческого коллектива – ансамбля скрипачей "Виртуозы Якутии".

Одноактные спектакли "Геометрия движения" и "Сияющий камень" представляют разные грани уникальной балетной труппы театра. Зрители встретятся с яркими образами современной хореографии, а также станут свидетелями рождения легенды о появлении якутского алмаза, рассказанной языком хореографии.