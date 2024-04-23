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В КР суды стали чаще выносить решения в пользу альтернативы лишению свободы

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- Виктория Гунгер
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Пробация важна для общества Кыргызстана. Она предоставляет собой меры для реабилитации, где часто лишение свободы является неэффективным. Об этом в ходе круглого стола по обсуждению результатов анализа судебной практики по назначению наказаний в КР за 2020-2023 годы сообщил международный координатор проекта Программного офиса УНП ООН в КР Джордж Абаджян.

Он напомнил, что в этом году институту пробации КР исполняется пять лет, а это время подвести итоги.

"Пробация помогает снизить загруженность тюрем и адаптировать бывших осужденных к жизни. Она также предупреждает неоправданное применение лишение свободы и выступает альтернативой лишения свободы. Это не только акт гуманности. Пробация непосредственно уменьшают риски повторных правонарушений. Наказание должно учитывать тяжесть содеянного. Только так мы можем достигнуть гуманности к обвиняемым. К тому же, пробация в настоящий момент показывает большую эффективность в плане реабилитации обвиняемых, вставших на путь исправления, нежели колонии-поселения и др. Поэтому, выражаем надежду на дальнейшее развитие пробации в КР", - подчеркнул Абаджян.

По словам специалиста по связям с общественностью Василины Бражко, круглый стол проводится Министерством юстиции совместно с проектом УНП ООН " Поддержка сектора правосудия в Кыргызской Республике: усовершенствование и цифровизация системы пробации и правосудия "Правосудие для всех".

"Это четырехгодичный проект, который со-финансируется Европейским Союзом и Управлением ООН по наркотикам и преступности и реализуется в партнерстве с Институтом фундаментальных прав и прав человека им. Людвига Больцмана (LBI-GMR). Проект направлен на гуманизацию системы уголовного правосудия в КР и повышением потенциала страны в проведении реформ в сфере уголовного правосудия в соответствии с международными стандартами и нормами, а также лучшей европейской практикой. Мы предоставляем статистические данные за период с 2020 – 2023 годы, которые проливают свет на ситуацию в системе правосудия в стране", - подчеркнула Бражко. – "Анализ судебной практики был инициирован проектом Европейского Союза и УНП ООН "Правосудие для всех" и содержит статистические данные по количеству совершаемых преступлений в стране как мужчинами, так и женщинами, а также подростками. Здесь же: количество возбужденных уголовных дел, данные по видам наказания, анализ судебной практики судов первой инстанции, данные о клиентах пробации, числе клиентов пробации, осужденных по тяжким видам преступлений и численности заключенных и осужденных".

Положительную роль пробации для Кыргызстана отметили и профильные госорганы. В 2023 году Минюст издал приказ о создании межведомственной рабочей группы. В нее входили представители Верховного суда, Генпрокуратуры КР, Службы исполнения наказаний КР и Департамента пробации при МЮ КР.

В отчете говорится, что за последние три года в республике отмечен рост судебных решений в пользу альтернатив лишения свободы. То есть, все чаще суды стали склоняться в пользу пробации, особенно по нетяжким преступлениям и правонарушениям.

Однако, по словам заместителя директора Департамента пробации, руководителя рабочей группы Данияра Калматова, в прошлом году пошел спад выхода на пробацию.

"Преступления, связанным с религиозным экстремизмом, исключили из списка пробационных, как и статьи за изнасилование и вступление в связь с несовершеннолетними. Так в 2023 году из 6 тыс.202 осужденных на пробационный надзор направленна большая часть обвиняемых – 2176 человек, или 35,08%. Лишение свободы получили 1487 человек, или 23,9%. Для сравнения в 2020 году это количество составляло 48,17% обвиняемых. А с 2021 года, по новому Кодексу, на пробацию стали выходить лица, осужденные за тяжкие преступления – до 1000 клиентов пробации. В итоге мы отмечаем снижение тюремного насилия", - сообщил Калматов.

Несмотря на реформы, уровень преступности по стране продолжает оставаться высоким. На первом месте, как говорится в анализе Генпрокуратуры КР, стоят Бишкек, Чуйская и Ошская области. По наркотикам лидирует Чуйская. Семейное насилие стоит на втором месте.

"Зафиксирован существенный рост преступлений против личности, общественной безопасности и конституционного строя. Но снижение – против собственности и экономических, также положительная динамика – в сфере дорожных правонарушений и должностных преступлений. Но, несмотря на снижение, рассматриваются преступления с летальным исходом, в них статистика неутешительная. Самые распространенные преступления – мошенничество и кражи. Большинство преступлений в КР совершается мужчинами, в том числе, в отношении женщин и детей", - сообщил в своем выступлении начальник отдела статистики Генпрокуратуры КР Акылбек Бакачиев.

В Департаменте пробации в настоящее время ввели оценку риска клиентов пробации. То есть, теперь клиенты будут иметь разные индикаторы. Комиссия будет рассматривать каждого клиента индивидуального. В случае пропажи гражданина без уважительной причины или его нарушений, ему заменяют пробационный надзор лишением свободы.

Цифры показывают эффективное влияние института пробации, как альтернативу разгрузки тюрем и в борьбе с рецидивами нарушения закона в стране.


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URL: https://www.vb.kg/436634
Теги:
Министерство юстиции, права человека, суд, преступление, Кыргызстан
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