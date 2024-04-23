Александр Дрозденко в Кыргызстане провел рабочую встречу с послом России

Глава Ленинградской области РФ Александр Дрозденко в Кыргызстане провел рабочую встречу с послом РФ Николаем Удовиченко. Об этом он сообщил в своем телеграмм канале.

По его словам, российский регион планирует подписать с Кыргызстаном ряд соглашений о сотрудничестве.

"Обсудили огромное количество проектов, которые Ленинградская область готовится реализовать в рамках развития сотрудничества с Кыргызской республикой. Это и миграционная политика, и культурное сотрудничество, программа сохранения русского языка в Киргизии, поддержка соотечественников", - отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Глава Ленинградской области выразил уверенность в том, что встречи пройдут очень продуктивно. Это мнение поддержал и российский посол в Киргизии Николай Николаевич Удовиченко, который подчеркнул важность углубления сотрудничества между Ленинградской областью и Кыргызстаном, оценивая вклад региона в развитие дружественных отношений между двумя странами.

"В целом, на ближайшие дни перед нами стоят масштабные задачи и крайне перспективные переговоры по тем сферам, в которых готовимся развивать сотрудничество Ленинградской области с нашими кыргызскими друзьями: наращивание взаимного экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере экологии, туризма и многое другое", - добавил Александр Дрозденко.

Как стало известно Online47, регион планирует подписать соглашение между ЛГУ им. Пушкина и Кыргызско-Российским славянским университетом. Также в рамках этой поездки будет подписано соглашение об установлении дружеских отношений между Тосненским районом Ленобласти (одним из самых промышленно-экономически развитых районов региона) и Аламудунским районом Чуйской области (Киргизия).

Источник: online47.ru