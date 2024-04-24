25 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В район отключения входят: с. Сарбан, с. Джал, ж/м Верхний Орок, ж/м Сары-Озон, с. Кашкабаш, зап.часть 105-контур, ж/м ТЭЦ-2, район новой селекции, с. Достук, ж/м Ак-Ордо (южнее ул. Ахунбаева), ж/м Ак-Ордо Сокулукский район (выше ул. Ахунбаева), ж/м Ак-Ордо (южнее ул. Омур).

Воды не будет с 9:00 часов до 22:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отметим, что отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Баш-Кара-Суу" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.