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Бишкекская мэрия не планирует повышать тарифы на проезд

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Мэрия города Бишкек поясняет ситуацию с тарифами на проезд в общественном транспорте.

На заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительстве Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров задал вопрос: "За какой период окупится один новый автобус?"

Первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков отметил, что при нынешних тарифах автобусы себя не оправдывают (не окупаются).

"В таком случае для этого необходимо повышение тарифов и если он будет на уровне 25 сомов, то возможно окупится через 8-10 лет. Но это все при неизменных ценах на комплектующие, если инфляция будет на одном уровне, при стабильном курсе валюты",- добавил М.Байгончоков.

Важно подчеркнуть, что это была не позиция мэрии Бишкека, а предварительные прогнозы для пояснения относительно периода окупаемости.

При этом муниципалитет не планирует повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Столичная мэрия будет уделять больше внимания на правильное администрирование деятельности и оптимизацию расходов предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/436638
Теги:
мэрия, цены, Бишкек, стоимость проезда
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