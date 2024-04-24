Бишкекская мэрия не планирует повышать тарифы на проезд

Мэрия города Бишкек поясняет ситуацию с тарифами на проезд в общественном транспорте.

На заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительстве Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров задал вопрос: "За какой период окупится один новый автобус?"

Первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков отметил, что при нынешних тарифах автобусы себя не оправдывают (не окупаются).

"В таком случае для этого необходимо повышение тарифов и если он будет на уровне 25 сомов, то возможно окупится через 8-10 лет. Но это все при неизменных ценах на комплектующие, если инфляция будет на одном уровне, при стабильном курсе валюты",- добавил М.Байгончоков.

Важно подчеркнуть, что это была не позиция мэрии Бишкека, а предварительные прогнозы для пояснения относительно периода окупаемости.

При этом муниципалитет не планирует повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Столичная мэрия будет уделять больше внимания на правильное администрирование деятельности и оптимизацию расходов предприятия.