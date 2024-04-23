Футбольная классика: ЦСКА и "Спартак" - дерби, которое нельзя пропустить!

РПЛ мчится на запредельной скорости, не давая остыть эмоциям от сумасшедших матчей! 24-й тур позади, а уже 25 апреля нас ждет противостояние титанов - ЦСКА и "Спартака".

И эта игра обещает стать не просто дерби, а настоящей футбольной драмой. А для тех, кто интересуется спортивными прогнозами, предстоящее дерби - отличный шанс испытать свои аналитические способности и интуицию в мире футбола. Промокод в Винлайн на сегодня позволяет получить дополнительные поощрения и снизить финансовые риски.

Возрождение "Спартака"

Смена тренера пошла красно-белым на пользу: они играют с огоньком, добывают победы и не щадят соперников. Разгром "Ростова" стал ярким тому подтверждением.

Слишкович - герой "Спартака". Он не только встряхнул команду психологически, но и предложил свежие идеи. Упростив игру, избавив ее от тупиковых идей Абаскаля, босниец продолжил экспериментировать с составом и тактикой. Три центральных защитника, Медина в роли "десятки", Соболев в запасе - лишь часть неочевидных решений, которые выключили "Ростов" из игры.

В этом матче "Спартак" впервые забил со стандарта, Медина выдал свой самый результативный матч, а Песьякова пришлось убирать с поля после серии ошибок. До воскресенья "Ростов" считался одним из самых крепких клубов РПЛ, но его смял один из самых проблемных.

ЦСКА в огне кризиса

Казалось бы, после триумфального прошлого сезона армейцы под руководством Федотова всерьез замахнулись на чемпионство. Но вместо этого их постиг настоящий крах. Кошмарное поражение от "Ахмата", кризисная весна и мощный всплеск "Спартака" под руководством Владимира Слишковича в Ростове перевернули все с ног на голову.

В ЦСКА царит тотальное разочарование. Всего год назад, когда армейцы взяли Кубок и серебро, казалось, что Владимир Федотов добьется еще большего прогресса. Но вместо рывка наверх - провал по всем ключевым показателям.

Главная причина катастрофы с "Ахматом" - психология. Удаление Файзуллаева, глупые фолы Роши и Дивеева - все это говорит о потере концентрации. Даже в меньшинстве армейцы собрались и повели, но поплыли, когда нужно было просто отбиться.

Права на второй провал у Федотова нет. И это очень плохие новости перед дерби с таким максимально непредсказуемым "Спартаком". Что же нас ждет в главном дерби России? Узнаем уже совсем скоро!