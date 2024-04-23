Футбольная классика: ЦСКА и "Спартак" - дерби, которое нельзя пропустить!

РПЛ мчится на запредельной скорости, не давая остыть эмоциям от сумасшедших матчей! 24-й тур позади, а уже 25 апреля нас ждет противостояние титанов - ЦСКА и "Спартака".
И эта игра обещает стать не просто дерби, а настоящей футбольной драмой. А для тех, кто интересуется спортивными прогнозами, предстоящее дерби - отличный шанс испытать свои аналитические способности и интуицию в мире футбола. Промокод в Винлайн на сегодня позволяет получить дополнительные поощрения и снизить финансовые риски.
Смена тренера пошла красно-белым на пользу: они играют с огоньком, добывают победы и не щадят соперников. Разгром "Ростова" стал ярким тому подтверждением.
Слишкович - герой "Спартака". Он не только встряхнул команду психологически, но и предложил свежие идеи. Упростив игру, избавив ее от тупиковых идей Абаскаля, босниец продолжил экспериментировать с составом и тактикой. Три центральных защитника, Медина в роли "десятки", Соболев в запасе - лишь часть неочевидных решений, которые выключили "Ростов" из игры.
В этом матче "Спартак" впервые забил со стандарта, Медина выдал свой самый результативный матч, а Песьякова пришлось убирать с поля после серии ошибок. До воскресенья "Ростов" считался одним из самых крепких клубов РПЛ, но его смял один из самых проблемных.
Казалось бы, после триумфального прошлого сезона армейцы под руководством Федотова всерьез замахнулись на чемпионство. Но вместо этого их постиг настоящий крах. Кошмарное поражение от "Ахмата", кризисная весна и мощный всплеск "Спартака" под руководством Владимира Слишковича в Ростове перевернули все с ног на голову.
В ЦСКА царит тотальное разочарование. Всего год назад, когда армейцы взяли Кубок и серебро, казалось, что Владимир Федотов добьется еще большего прогресса. Но вместо рывка наверх - провал по всем ключевым показателям.
Главная причина катастрофы с "Ахматом" - психология. Удаление Файзуллаева, глупые фолы Роши и Дивеева - все это говорит о потере концентрации. Даже в меньшинстве армейцы собрались и повели, но поплыли, когда нужно было просто отбиться.
Права на второй провал у Федотова нет. И это очень плохие новости перед дерби с таким максимально непредсказуемым "Спартаком". Что же нас ждет в главном дерби России? Узнаем уже совсем скоро!