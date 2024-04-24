Как школа "Сейтек СТЕМ" формирует мировых граждан через образование

Директор образовательного комплекса "Сейтек СТЕМ" Рустам Сатыбалдиев в интервью изданию vb.kg рассказал о ключевых чертах успешной современной школы. Его рассказ об истории развития учреждения, начиная с первых шагов как неполной образовательной школы и до нынешнего статуса признанного образовательного лидера, не только впечатляет, но и вдохновляет. Что делает "Сейтек СТЕМ" настоящим пионером в сфере образования читайте в нашем материале.

Какие возможности предоставляет ваша школа своим ученикам?

В настоящее время в наших стенах обучается 1066 учащихся с первого по девятый класс. Исторически мы начинали как неполная образовательная школа, предлагая обучение только до седьмого класса, после чего учащиеся покидали наши ряды. Однако уже четыре года подряд наши ученики остаются с нами, и в следующем году им предстоит перейти в десятый класс, а затем - в одиннадцатый, где станут первыми выпускниками нашего учреждения.

Наша школа работает в режиме полного дня с 8:30 до 16:30, предоставляя трехразовое питание и обеспечивая уроки английского и турецкого языков, а также компьютерных наук уже с начальных классов. Ученики имеют доступ к широкому выбору секций и клубов, предлагаемых после школьных занятий - всего 18 направлений дополнительного образования.

Наше трехэтажное здание имеет размеры 100 метров в длину и 50 метров в ширину, отличается необычным дизайном и функциональным планированием. Просторные коридоры и наличие амфитеатра позволяют нам проводить разнообразные мероприятия независимо от погодных условий, что является одной из наших главных особенностей.

Мы находимся по адресу Ч. Айтматова 1/1, что обеспечивает удобную транспортную доступность. Рядом с нами проходят маршрутки, троллейбусы и автобусы, обеспечивая комфортное сообщение со всеми районами города.

Каковы перспективы имеют ваши учащиеся, победивших на олимпиадах, и какие события и соревнования их ожидают в ближайшем будущем?

Наше учебное заведение активно участвует в различных олимпиадах и проектах. В этом году наши ученики девятых классов впервые приняли участие в районной и городской олимпиадах, соревнуясь с учащимися старших классов. На районной олимпиаде мы заняли первое место по физике и третье место по химии, а в городской олимпиаде - третье место по физике и четвертое по химии. На национальной олимпиаде, которая готовит национальную команду для участия в международных соревнованиях, наш ученик занял второе место по физике, получив серебряную медаль и путевку на азиатскую олимпиаду по физике в Малайзии, которая состоится в ближайшее время.

Мы гордимся достижениями наших учеников, особенно Ахмеда Абылаева, и искренне желаем им удачи и успехов во всех предстоящих соревнованиях. Ждем с нетерпением новых призовых мест, несмотря на то, что это первый опыт участия для девятиклассников.

Наши ученики активно принимают участие в проектных олимпиадах. Недавно два наших учеников участвовали в IMEC в Америке. Керим занял первое место в направлении Science (биология, химия, физика), получив золото, а Аида заняла третье место, заработав бронзу. Позднее наши ученики также отправились в Америку на олимпиаду по физике, где судили эксперты из Гарварда и MIT.

В июне наши ученики и ученицы примут участие в международном фестивале языка и культуры в Германии, представляя Кыргызстан в танцевальных выступлениях. Также в планах отправить наших учеников в Астану на международную олимпиаду по робототехнике, где они активно готовятся к участию.

Какие планы и стратегии ваша школа имеет для дальнейшего развития и улучшения образовательного процесса на основе Кембриджской системы образования?

У нас в школе используется Кембриджская система образования с 7 по 11 класс, что означает, что мы применяем учебники и программу, разработанные по стандартам Кембриджского университета.

Мы успешно прошли лицензирование и институциональную аккредитацию, а также работаем над получением аккредитации Кембриджа. Эта аккредитация откроет для нас доступ к обширным ресурсам, предоставляемым Кембриджским университетом, включая архивы экзаменационных материалов, тесты для учителей и методические материалы.

Получение кембриджской аккредитации также позволит нашему педагогическому коллективу проходить дополнительное профессиональное обучение непосредственно у Кембриджа. Это важно для постоянного обновления методик обучения и использования новейших учебных материалов.

Мы уделяем особое внимание обновлению учебной литературы, приобретая новейшие учебники каждый год или раз в два года. Это позволяет нам обеспечивать учащихся актуальными и проверенными материалами для успешного обучения.

В нашей школе особое внимание уделяется подготовке учеников к продолжению обучения за рубежом. Мы предоставляем подгруппы для подготовки к экзаменам SAT, TOEFL и IELTS, так как многие наши учащиеся стремятся поступить в международные университеты с английским языком обучения.

Какие планы и программы у вашего учебного заведения для обеспечения успешного поступления учеников в зарубежные университеты?

В рамках подготовки к 10 классу мы усиленно готовим учеников к сдаче этих экзаменов. В конце 10 класса они будут готовы представить свои результаты для успешного поступления в университеты. Мы также учитываем раннюю подачу документов, так как некоторые университеты закрывают прием документов уже в ноябре или декабре.

У нас есть специальный каунселор, который работает с учениками с 8 класса, чтобы помочь им выбрать подходящий университет и подготовиться к поступлению. Мы также стимулируем социальную активность учащихся через участие в различных благотворительных акциях, что является важным критерием при поступлении в университеты.

Университеты не только оценивают результаты экзаменов, но и обращают внимание на социальную активность, ответственность и предприимчивость студентов. Мы готовим наших учеников максимально соответствовать этим требованиям, чтобы они успешно поступили в университеты и продолжили поддерживать высокий уровень достижений на протяжении всего обучения и в будущей карьере.

Важно, что у нас в школе развита сильная и долгосрочная сеть связей между выпускниками. Мы поддерживаем связь с нашими бывшими учениками через программу САПАТ, предоставляя им возможность участия в различных мероприятиях, встречах и викторинах.

Когда наши выпускники учатся или работают за границей, мы стараемся помогать им, направляя новых выпускников для поддержки и советов. Это может быть полезно не только для решения бытовых вопросов, но и для обмена опытом и установления новых деловых связей.

Такая сеть связей, или "network", как говорят сейчас, играет важную роль, особенно в трудные моменты. Мы верим, что эти ценности и поддержка являются ключевыми отличительными чертами нашей школы.

Мы также внушаем нашим выпускникам идею о том, что они могут вернуться в Кыргызстан после обучения или работы за рубежом и внести свой вклад в развитие страны. Мы убеждены, что Кыргызстан нуждается в них и их опыте, и мы всегда рады видеть, как они возвратились и действительно вносят вклад в будущее нашей страны.

Кроме туристов, которые придут наслаждаться красотами наших гор, рек и озер, Родина нуждается в нас самих - ее гражданах, которые готовы любить и развивать ее. Мы стремимся выразить эту любовь к Родине на практике. Наша страна нуждается в нас, и мы обязаны возвращаться или, по крайней мере, вносить свой вклад в ее развитие, создавая здесь свои бизнесы и предприятия, организуя мероприятия и работая на благо общества.

Какие ценности и убеждения определяют ваш подход к образованию и влияют на вашу работу с учащимися?

Я помню, когда я только начал работать в Сапате в 2008 году, один из первых директоров данного учреждения рассказал мне историю, произошедшую в 93-ем или 94-ом году. Ему предложили возможность работы в Кыргызстане, и, не имея доступа к интернету, он нашел информацию о стране в библиотеке, где обнаружил, что Кыргызстан богат золотом.

Он осознал, что наша молодежь - это наше настоящее и будущее, и что инвестиции в ее образование и развитие приносят гораздо больше пользы, чем золото, которое может быть найдено под землей. Вложения в наше будущее, в наших учеников, их обучение и поддержка, приведут к результатам, которые превзойдут даже самые ценные природные ресурсы.

Согласен, что важно вспоминать свои начальные мотивы в трудные дни. Я осознаю, почему выбрал этот путь, почему стал учителем, хотя мог бы выбрать иной. Моя цель - внести свой скромный вклад в развитие нашей страны. В настоящее время я могу помогать, обучая английский язык или улучшая процесс обучения, чтобы он соответствовал современным реалиям. Это мотивирует меня продолжать свою работу.

Шестнадцать лет в образовании - уже значительный период. Хоть для кого-то это может показаться небольшим сроком, я верю, что при благоприятных обстоятельствах и дарованном здоровье и времени, я продолжу работать с тем же энтузиазмом. Пока наше образование приносит пользу нашим учащимся, я буду здесь.

Какие методы повышения квалификации и профессионального развития используются для учителей вашей школы?

Наша школа постоянно развивается. В этом году мы завершили строительство, и, благодаря этому, наконец-то открыли наш новый актовый зал. Теперь у нас также есть второй актовый зал на 200 посадочных мест, что значительно расширяет наши возможности.

В следующем году мы планируем еще более усовершенствовать наши лаборатории, так как мы фокусируемся на STEM-направлении. Хотя мы используем кембриджскую программу, мы также делаем упор на науку (Science), включая физику, химию, биологию, технологии (Technology). У нас есть занятия по авиамоделированию и робототехнике, а также дополнительные уроки STEM. Мы также предлагаем инженерные курсы и искусство (Arts), включая музыку. Мы также уделяем особое внимание математике.

Мы поощряем и направляем наших учителей к постоянному повышению квалификации в соответствии с кембриджской программой, поскольку мы используем их учебники и готовим к экзаменам IGCSE, который проводится Кембриджем. Мы стремимся обеспечить, чтобы наши лаборатории были оснащены всем необходимым для проведения практических работ и экспериментов.

В начале марта пять наших учителей, включая меня, прошли семинар-тренинг по сингапурским методам повышения квалификации.

С 2 по 5 мая у нас состоится повтор этого семинара-тренинга, в котором примут участие 50 учителей нашей школы. Это, можно сказать, рекорд для Кыргызстана, так как другие школы отправляют всего 5-10 учителей. Семинар будет длиться 4 дня: 2 дня на русском языке и 2 дня на английском. Мы собираемся стать первой школой в Кыргызстане, которая полностью перейдет на сингапурские методы преподавания с начала следующего учебного года.

Как вы собираетесь адаптировать методику преподавания из других стран к вашим учебным программам и потребностям учеников?

Сингапур всегда занимает одно из первых мест в рейтинге PISA, поэтому мы хотим использовать их методику преподавания. Мы считаем, что необходимо использовать проверенные методы, которые доказали свою эффективность. Мы стремимся подготовить наших учащихся к конкуренции на мировом уровне, и чтобы они были на одном уровне с детьми из передовых стран, таких как Эстония, Сингапур, Финляндия.

Итак, наша цель - обеспечить нашим детям знание того, как учатся их сверстники по всему миру, чтобы они могли успешно соперничать с ними. В прошлом году мы обратили внимание на Эстонию, у которой также отличные результаты по тесту PISA и в образовании в целом. Мы изучили их учебники по математике, обратились к авторам и перевели их на русский и кыргызский языки. Сейчас эти учебники проходят апробацию и мы ожидаем положительных результатов. Помимо существующих учебников, мы планируем использовать учебники и дополнительную успешную методику, и приемы обучения из разных стран, у которых лучшие результаты.

Мы стремимся продолжать наше благородное дело перед обществом, страной и миром, обеспечивая наших детей передовыми знаниями. Это включает знание истории, культуры и языка, развитие любви к родине и формирование гражданства мира. Мы стремимся создать одну из лучших школ не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии.