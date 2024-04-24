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В Бишкеке проходит международная выставка KyrgyzBuild-2024

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- Светлана Лаптева
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21-й Международная специализированная выставка строительной индустрии KyrgyzBuild 2024 проходит на площадке Кыргызской Государственной Академии физкультуры и спорта (КГАФКиС) в Бишкеке.

KyrgyzBuild является главным специализированным событием в строительной индустрии Кыргызской Республики. Это оптимальное место для деловых встреч с поставщиками, производителями, дилерами и влиятельными профессионалами в строительной индустрии Кыргызстана. Мероприятие дает прекрасную возможность ознакомиться с последними достижениями в данной сфере, наладить и укрепить деловые связи в Центральноазиатском регионе и расширить горизонты деятельности компаний.

В мероприятии принимают участие более 100 компаний из более чем 15 стран мира. Российскую Федерацию в этом году представили более 40 компаний. В частности, региональными выставочными экспозициями представлены Пермский край, Липецкая и Омская области.

Представители Торгпредства России в Кыргызстане осмотрели выставочные экспозиции представленных компаний, обсудили возможные варианты взаимодействия с потенциальными контрагентами, а также выразили готовность в оказании всестороннего содействия в продвижении российской продукции на рынке республики.

Выставка продолжит свою работу до 25 апреля.

С полным перечнем российских компаний можно ознакомиться по ссылке.

В случае заинтересованности в установлении контактов с указанными компаниями, можно обратиться в Торгпредство по телефонам: +996 (550) 770 141, +996 (312) 59 20 93.


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URL: https://www.vb.kg/436643
Теги:
выставка, строительство, Бишкек
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