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Около половины осужденных, вышедших из тюрем, совершают рецидив

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- Виктория Гунгер
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Анализ показал, что до 40% лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, совершают рецидив. Поэтому, лишение свободы не является эффективной мерой для исправления граждан, особенно по не тяжким преступлениям. Но судебных решений, несвязанных с лишением свободы, по сей день остается очень мало. Тем более, что электронные браслеты уже апробированы и доставлены в КР. Об этом на четвертом заседании руководящего комитета проекта Европейского союза и УНП ООН "Поддержка сектора правосудия в КР: усовершенствование и цифровизация системы пробации и провосудия" сообщил начальник Управления политики в сфере пенитенциарной, пробационной, судебно-экспертной деятельности Минюста КР Руслан Романов.

По его словам, Минюстом КР были проведены законодательные инициативы при активном участии УНП ООН.

"Подготовлен законопроект для внесения изменений в Закон КР "О пробации" для утверждения Методологии системы оценки рисков и потребностей клиентов пробации. (п.11. и п 7 ст.7). На данном этапе ведутся работу с ключевыми госорганами по его согласованию с действующим государственным законами. Международный опыт показал, что внедрения индивидуальной оценки клиентов пробации и в целом осужденных лиц, дает положительный эффект. Указанный законопроект размещен на сайте ЖК для общественных обсуждений. Также предложено УНП ООН провести анализ судебной практики по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. 17 апреля этого года были обсуждены результаты и приоритетные задачи. Поступили предложения об изменении уголовного законодательства и изучение не только альтернативных мер наказания, но и мер пресечения. Ведь уголовно-правовая политика КР должна предусматривать гуманизацию наказаний по преступлениям, не представляющим общественную опасность. Но возможность ужесточения по тяжким и особо тяжким преступлениям. Так как нахождение людей в тюрьмах негативно отражается не только на самом человеке, но и на обществе в целом", - подчеркнул Руслан Романов.

Во всем этом в настоящее время особое значение приобретает развитие института пробации. Он за время показал в нашей стране очень хорошую динамику.

"Данный орган на сегодня справляется с поставленными задачами в полном объеме", - подчеркнул Романов.


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URL: https://www.vb.kg/436646
Теги:
Кыргызстан, наказание, суд, ООН
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