Садыр Жапаров примет участие в начале строительства школы в Азербайджане

Президент Садыр Жапаров сегодня , с государственным визитом вылетел в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в рамках визита, который состоится 24-25 апреля, глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;

- министр цифрового развития Нурия Кутнаева;

- министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;

- министр энергетики Таалайбек Ибраев;

- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

- министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова;

- министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр юстиции Аяз Баетов;

- председатель правления ОАО "Государственная Ипотечная Компания" Алмамбет Шыкмаматов;

- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;

– управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.