Садыр Жапаров примет участие в начале строительства школы в Азербайджане

Президент Садыр Жапаров сегодня , с государственным визитом вылетел в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, в рамках визита, который состоится 24-25 апреля, глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
- министр цифрового развития Нурия Кутнаева;
- министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
- министр энергетики Таалайбек Ибраев;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова;
- министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр юстиции Аяз Баетов;
- председатель правления ОАО "Государственная Ипотечная Компания" Алмамбет Шыкмаматов;
- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;
– управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.